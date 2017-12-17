Apple'ın iPhone X Satış Rakamları Belli Oldu
iPhone X satış rakamları belli oldu... iPhone X, beklendiği gibi iPhone 8 ve 8 Plus'ı geride bıraktı, fakat alması gereken daha çok yol var!
Son dönemin en çok konuşulan akıllı telefon iPhone X, gerek 999 Dolar'lık fiyatı gerek Face ID teknolojisi gerekse tasarımıyla teknoloji gündemini ve kullanıcıları meşgul etmeye devam ediyor. Özellikle ülkemizde 6000 TL ve üzeri fiyatlarla bulunabilen Apple amiral gemisi, yüksek fiyatına karşın global çapta tercih edilmeye devam ediyor. Apple'ın bu yıl tanıttığı diğer telefonlar olan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ise, X modeli tarafından sürklase edilmiş durumda.
Piyasa araştırma şirketi Mixpanel'den gelen raporlara göre iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelinin her ikisinden de fazla satmaya devam ediyor. Sonuçlar, App Store'dan yapılan indirmeler göz önünde bulundurularak hazırlanmış.
Şu an Apple ekosisteminde kullanım oranıyla yüzde 4.76 seviyesinde duran iPhone X, yeni jenerasyon modeller içinde en çok kullanılan model oluyor. iPhone 8 Plus'ın kullanım oranı yüzde 3.59 iken, onu yüzde 2.78 ile iPhone 8 takip ediyor.
iPhone X çok satıyor olabilir, fakat Apple ekosisteminde halen alması gereken çok yol var. Zira kullanıcılarda halen eski iPhone modelleri var ve bunun yanı sıra iPhone 7'ler de halen satmaya devam ediyor. iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus'ın diğer Apple modelleriyle kıyaslaması ise şu şekilde: iPhone 7 Plus ve ve iPhone 7'nin kullanım oranı iPhone 8'lerden ve iPhone X'ten daha fazla. Daha da önemlisi, daha eski modellerin halen gözle görülür bir oranda kullanılıyor olması.
Eğer iPhone X bu hızla devam ederse, önümüzdeki aylarda eski modelleri yakalayabilir. Ancak iPhone 8 ailesi için aynı durumu göremezsek, şaşırmamakta fayda var.
Ercan Uğurlu
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