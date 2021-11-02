Apple'ın iPhone'larını Koruyan "Seramik Kalkan Teknolojisi" Nedir?

iPhone'lar oldukça pahalı ve biraz da kırılgan cihazlar, ancak Apple, Seramik Kalkan isimli yeni koruma teknolojisine yer verdiği yeni modellerle daha fazla dayanıklılık sunduğu iddiasında bulunuyor. Peki, Seramik Kalkan, Gorilla Glass'tan ne kadar iyi?
Apple, Seramik Kalkan ekran koruma teknolojisini iPhone 12'de de kullanmıştı. Bu yıl tanıttığı iPhone 13 modellerinde de yer verilen Seramik Kalkan, benzeri koruma teknolojisi olan Gorilla Glass ile aynı markanın eseri. Corning şirketi tarafından geliştirilen Seramik Kalkan teknolojisinin Gorilla Glass'tan farkı ise, daha dayanıklı yapıda olması.
Apple'ın söylemine göre Seramik Kalkan teknolojisi, seramik nanokristallerin yüksek sıcaklıkta kristalizasyon işlemiyle camın için gömülmesiyle elde ediliyor. Buna ilave olarak Seramik Kalkan, 2'li iyon değişimini kullanıyor ve bu da temel olarak iyonların boyutunu artırmak ve böylece daha katı olmaları anlamı taşıyor.
Bu iki çıkış noktasının birleşimi, iPhone'ları hem çarpmalara hem de çizilmelere karşı daya dayanıklı hale getirirken, sert düşüşlerde ise telefonun ekranını Gorilla Glass'a göre daha fazla koruyabiliyor.
Seramik Kalkan Ne Kadar Sert?
Apple, Seramik Kalkan'ın diğer akıllı telefonlarda kullanılan camlardan daha sağlam olduğunu ve önceki iPhone'lardan da düşmelere karşı 4 kata kadar dayanıklı olduğunu öne sürüyor. Ancan buna karşın şirket bu konuda pek de spesifik bir açıklama da bulunmuyor. Günün sonunda bilinen, Seramik Kalkan'ın şu an için en iyi yerleşik akıllı telefon ekran koruması olduğu.
Öte yandan Samsung'un Galaxy S21 serisinde de gördüğümüz Gorilla Glass Victus da Seramik Kalkan'ın en önemli rakibi. Yine Corning şirketi tarafından üretilen Gorilla Glass Victus da fazlasıyla dayanıklı. Öyle ki, Gorilla Glass 6'dan 2 kat daha fazla çizilme direnci gösterebilen bu ekran koruma teknolojisi, 2 metreden düşmelere karşı dayanıklı yapıda tasarlanmış. Buradan hareketle, Seramik Kalkan'ın da en az Gorilla Glass Victus kadar dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tabii ki bu, düşmenin şiddetine, açısına ve zemine bağlı olarak değişiklik gösterecektir.
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