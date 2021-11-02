Apple'ın iPhone'larını Koruyan "Seramik Kalkan Teknolojisi" Nedir?

Apple'ın, iPhone'larını koruyan "Seramik Kalkan teknolojisi" tam olarak nedir?

  • Ercan Uğurlu
Apple'ın Seramik Kalkan Teknolojisi Nedir?

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