Hangi Samsung Galaxy Cihazlar, Android 12L Güncellemesi Alacak?

Piyasadaki Android tabletlerin en iyilerinin bazıları, Samsung'un tabletleri olarak karşımıza çıkıyor. Samsung, aynı zamanda, Android destekli katlanabilir akıllı telefonları geniş çapta satan tek şirket konumunda.
Google ise, geçtiğimiz günlerde duyurduğu Android 12L ile tabletlere yeni bir hayat sunmayı amaçlıyor. Bu sürüm, Android'in tamamen yeni bir sürümü değil. Android 12L, temel olarak katlanabilir akıllı telefonlar ve tabletler için geliştirilmiş bir özellik seti olacak. Google, Android 12L'yi "Android 12 için özellik güncellemesi" olarak adlandırıyor.
Peki ama Samsung'un hangi cihazları Android 12L'yi alacak? Baştan söyleyelim, Samsung Android 12L güncellemesi 2022'den önce gelmeyecek. Zaten Google da, Android 12L'nin gelecek yılın başlarında piyasaya sürüleceğini onayladı. Samsung'un bu güncelleme için uygun olacak çok sayıda cihazı var. Tabii ki gelecekteki tüm katlanabilir ve tabletlerin de bu güncellemeyi destekleyeceği kesin.
Samsung'un Galaxy Z Fold ve Galaxy Tab serileri, muhtemelen Android 12L'yi alan seriler olacak. Android 12L'nin, Galaxy Z Flip serisinin uzun ve dar katlanabilir paneline uygun olmayacağı düşünülüyor.
Android 12L Güncellemesi Alacak Galaxy Cihazlar Listesi
Galaxy Z Fold serisi:
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy Fold
Galaxy Tab serisi:
- Galaxy Tab S7+
- Galaxy Tab S7
- Galaxy Tab S7 FE
- Galaxy Tab S6 5G
- Galaxy Tab S6
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy Tab A 8.4
- Galaxy Tab A7
- Galaxy Tab A7 Lite
- Galaxy Tab Active 3
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın