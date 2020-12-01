Windows 10'da Android'in Adı Konuldu: İşte Project Latte ve Sunacakları

Windows 10 kullanıcılarının masaüstlerinde Android uygulamalarını çalıştırabilecekleri, geçtiğimiz haftanın başlarında çıkan bir söylentiydi ve şimdi, Microsoft'un planlarının nasıl sonuç verebileceğine dair daha fazla ayrıntı duymaya başladık.
En güvenilir kaynaklardan biri olan Windows Central'dan Zac Bowden, Project Latte adı verilen plan hakkında yeni detayları ortaya koydu. Microsoft'un Android operasyonu projesi, artık bu isimle anılacak.
Hedef, Android uygulamalarını Microsoft Store üzerinden kullanıcılara sağlamak. Geliştiriciler uygulamaları MSIX (bir tür Windows uygulama paketi) biçiminde sunacaklar. Geliştiriciler kodlarında çok fazla değişiklik yapmak zorunda kalmayacaklar ve Latte projesi Windows'a eklenecek bir Linux alt sistemi üzerinden çalışacak.
Ayrıca, tüm bunların gelecek yıl gerçekleşeceğine dair açık bir ihtimal var, bu yüzden Project Latte'nin hazır olmasını uzun süre beklemeyebiliriz. 2021'de Windows 10 için ikinci büyük güncellemeyle hayata geçme olasılığı bulunuyor. Bowden, bu uygulamaların Google Play servislerini desteklemeyeceğini düşünüyor, bu yüzden de bazı önemli Android uygulamalarının Windows altında çalışması mümkün olmayabilir veya içinden Play servisleri çıkartılmış olarak sunulabilir.
Soru işaretleri
Microsoft bu projeyi ciddiye alıyor olsa bile, hangi Android uygulamalarının Windows 10 platformuna geçebileceği konusunda soru işaretleri bulunuyor. Bu arada, bu proje, deneysel bir proje de olabilir. Şu anda Windows 10 masaüstünde Your Phone uygulamasını kullanarak Android uygulamalarını çalıştırmak mümkün, ancak tam anlamıyla değil. Ayrıca bu seçenek sadece belli bazı Samsung akıllı telefonlarını kullananlar için geçerli.
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