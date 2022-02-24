Apple'ın Sanal Gerçeklik Başlığı, Bu Kez Gerçekten Geliyor Olabilir!

Apple'ın yıllardır yılan hikayesine dönen sanal gerçeklik başlığı sonunda geliyor mu? Yıllardır beklediğimiz ürünün piyasaya çıktığını görebilecek miyiz? Bu soruların cevaplarını net şekilde öğrenmek için Apple'ın resmi açıklamayı yapmasını beklemek gerekiyor ve bununla ilgili hala net bir tarih paylaşılmış değil. Fakat Apple'ın şu anda yeni bir AR/VR başlığı üzerinde çalıştığı da sır değil. Şirket, bir süredir sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini aynı potada eriten karma gerçeklik (mixed reality) başlığı üzerinde çalışıyor ve yeni söylentilere göre artık çalışmanın sonlarına gelinmiş.
Digitimes'ın haberine göre Apple, bu yılın sonbahar aylarında AR/VR başlığını tanıtacak ve piyasaya sürecek. Yer alan raporda, yeni başlığın ağustos – eylül aylarında seri üretime gireceği söyleniyor. Ayrıca rapor, Apple'ın AR/VR başlığının mühendislik doğrulama testlerini tamamladığını da iddia ediyor. Başka bir deyişle Apple, cihazın prototipini tamamlamış durumda.
Bu haberler heyecanlandırıcı; görünüşe göre Apple bu defa gerçekten de bu ürünü sonuçlandıracak. Fiyatı ise biraz el yakacak gibi. Sızıntılara göre Apple'ın karma gerçeklik başlığının 3000 dolardan fazla fiyata mal olması bekleniyor.
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