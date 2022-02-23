Apple, İlk iPhone 14 Modellerinin Üretimine Şimdiden Başladı!

Apple'ın iPhone 14 üretimine çoktan başladığı iddia ediliyor. Ancak sadece küçük bir ölçekte...

  • Ercan Uğurlu
İlk iPhone 14 Modellerinin Üretimin Başladı!

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