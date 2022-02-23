Apple, İlk iPhone 14 Modellerinin Üretimine Şimdiden Başladı!

Apple'ın iPhone 14 serisini eylül ayından önce tanıtması beklenmiyor. Fakat yeni telefonlar şimdiden üretime hazır gibi. Zira Tayvanlı United Daily News'den gelen iddiaya göre Apple, iPhone 14 için üretim aşamasına girmiş durumda.
Ancak bu üretim, çok küçük bir rakamı kapsıyor. Apple'ın seri üretime başlamadan önce yeni cihazdaki sorunları tanımlayabilmesi ve süreci optimize edebilmesi için yalnızca 1 elin parmakları kadar ürettiği bir deneme sürümü diyebiliriz bu cihazlar için. Diğer yandan üretim noktasında deneme sürecine girilmiş olması, iPhone 14'ün gecikmeyeceğinin de işaretçisi.
Rapor ayrıca iPhone 14'lerin hangi fabrikalarda üretileceğini de açıklıyor. Buna göre iPhone 14 ve iPhone 14 Max, Çinli bir şirket olan Luxshare tarafından üretilecekken, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max ise her zamanki gibi Foxconn'da üretilecek.
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