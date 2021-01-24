Apple'ın Şehir Efsanesine Dönüşen Gizemli Cihazı İçin Yeni İddialar

Apple, bir sanal gerçeklik başlığı üzerinde çalıştığı yıllardır konuşuluyor. Ama bu cihazın varlığı halen resmiyet kazanabilmiş değil. Neyse ki gelen yeni iddialar, bazı sorulara cevap vermeyi başardı.