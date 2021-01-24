Apple'ın Şehir Efsanesine Dönüşen Gizemli Cihazı İçin Yeni İddialar

Apple'ın henüz duyurulmamış olan ve yavaş yavaş bir şehir efsanesine dönmeye başlayan sanal gerçeklik (VR) başlığı, 2022 yılında tekil bir cihaz olarak nihayet sunulabilir ve sahip olduğu "bazı gelişmiş ve güçlü çipleri" soğutmak için fanlarla donatılabilir.
Kaynakların söylediğine göre Apple'ın iddia edilen VR başlığı için kullanmayı planladığı özel yongaları o kadar gelişmiş ki, yenilenen MacBook Air, 13-inçlik MacBook Pro ve Mac mini bilgisayarlarını güçlendiren en son M1 işlemcileri geride bırakıyor. Başlığın, var olan rakip VR ürünlerinden daha yüksek çözünürlüğe sahip ekranlara sahip olması bekleniyor.
Bloomberg News için bildiren Mark Gurman, ismi verilmeyen kaynaklardan bu başlığın, 2023 gibi yakın bir zaman içerisinde resmi olarak duyurulacak olan daha iddialı güçlendirilmiş gerçeklik (VR) gözlükleri için pahalı ve "niş bir öncü" olacağını öğrendiğini söylüyor.
Ayrıca VR başlıklarının mümkün olduğunca hafif olması gerekiyor. Aynı kaynaklara göre Apple, bu sorunu aşmak için kumaş bir tasarımı tercih edecek. Cihazın dış yüzeyinin kumaş olması, genel başlık ağırlığını düşürüyor.
Gurman'ın söylediğine göre ürünün ağırlığı, Oculus Quest başlığı ile benzer olacak. Test edilmekte olan prototiplerin bazılarının çeşitli AR yeteneklerine sahip olan dış kameralara sahip olduğu da düşünülüyor. Bunların, el takip özelliği ve kullanıcıların havada işaretler yaparak komut vermesine imkan tanıyacak bir başka özelliği içereceği düşünülüyor. Ayrıca bu özelliklerin yanı sıra pek çok farklı özelliğin söylentisinin bulunduğu da haberde belirtiliyor.
Her ne kadar Tim Cook ve diğer yöneticiler sahneye çıkarak resmi bir duyuru yapana kadar hiçbir şey kesin olmasa da, AR ve VR aksesuarları hakkındaki daha önceki iddialar, 1.000 mühendisten daha büyük bir ekibin Apple içerisinde bu projelere atandığını belirtmekteydi.
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