Apple'ın Sır Gibi Saklanan Arabası Apple Car İçin Heyecan Veren Gelişme

CNBC'nin söylediğine göre Apple, otonom aracını üretmek için otomobil üreticileriyle iletişime geçmiş durumda ve Hyundai Motor da bu görüşmelere dahil olduğunu doğruladı.
Ancak henüz duyurulacak fazla bir detay bulunmuyor. Hyundai Motor sözcüsünün CNBC'ye söylediğine göre görüşmeler şu anda erken aşamada ve herhangi bir şeye karar verilmiş değil. Sözcü, Hyundai'nin teknoloji devi ile görüşen "çeşitli küresel otomobil üreticilerinin" arasında olduğunu söylemekle yetiniyor.
Bu doğrulama, Korea Economic Daily'nin bir bölümünün, Apple'ın Hyundai'ye hem bir elektrikli araç geliştirmek hem de şarj edilebilir bataryalar üzerinde çalışmak için bir ortaklık anlaşmasıyla yaklaştığını bildirmesinin ardından geldi.
Ayrı bir Bloomberg haberi de, Apple Car'ın halen en az beş yıl gelecekte olduğunu söylüyor. Haber kaynağına konuşan kaynakların söylediğine göre araç "üretim aşamasına hiç yakın değil." Geliştirme Apple'ın bu proje üzerinde çalışan küçük ekibi ile devam ederse ve proje hızı arttırılmazsa, araç beş ila yedi yıl arasında hazır olabilir.
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