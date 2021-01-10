Dünyanın en zengini olan Elon Musk'ın ticari başarısının 6 sırrı

Tesla ve SpaceX girişimcisinin net serveti, elektrikli otomobil şirketinin hisse fiyatındaki artıştan sonra 185 milyar doları aştı. Peki Elon Musk'ın başarısının sırrı nedir? Birkaç yıl önce Musk ile gerçekleştirilmiş bir röportajdan yapılan alıntılar, bu sırları altı başlık altında topluyor. İşte BBC'nin haberine göre Elon Musk'ın başarısının 6 sırrı
1. Her şey para değil
"Bu, Elon Musk'ın ticarete yönelik tutumunun kesinlikle merkezinde yer alıyor. Onunla 2014'te yapılan bir röportajda, ne kadar zengin olduğunu bilmediğini söylemişti. "Bir yerlerde bir yığın para stoklamış gibi değilim" diyordu, "Gerçekten sadece Tesla, SpaceX ve SolarCity'de belirli sayıda oyum var ve zenginliğim bu oylar üzerinden piyasa tarafından belirleniyor."
Elektrikli otomobil şirketi Tesla, özellikle iyi bir performans sergiledi. 700 milyar doların üzerine çıkan hisse senedi değeri ile Ford, General Motors, BMW, Volkswagen ve Fiat Chrysler'ı satın alabilir ve yine de geriye Ferrari satın almak için parası kalabilir.
Ancak bu yıl 50 yaşına girecek olan Musk zengin ölmeyi beklemiyor. Parasının çoğunun Mars'ta bir üs inşa etmek için harcanacağını düşündüğünü ve bu proje tüm servetini tüketirse şaşırmayacağını söyledi.
2. Tutkularınızın peşinden gidin
Mars üssü, Elon Musk'ın inandığı şeyi başarının anahtarı olarak kabul ettiğine dair bir ipucu. "Hayatı daha iyi hale getiren, heyecan verici yeni şeyler istiyorum" diyor. Örneğin SpaceX'i ele alalım. Bu şirketi kurmasının nedeninin ABD uzay programının daha iddialı olmadığı için hayal kırıklığına uğraması olduğunu söylüyordu.
3. Büyük düşünmekten korkmayın
Elon Musk'ın işleriyle ilgili gerçekten çarpıcı şeylerden biri, ne kadar cüretkâr oldukları. Otomobil endüstrisinde devrim yaratmak, Mars'ı kolonileştirmek, vakum tünellerinde süper hızlı trenler inşa etmek, yapay zekayı insan beynine entegre etmek ve güneş enerjisi ve pil endüstrilerini alt üst etmek istiyor.
Cesursanız ve gerçekten çığır açan bir iyileştirme peşindeyseniz ve bu işe yaramazsa, kesinlikle kovulacağınızı söylüyor. Bu yüzden çoğu şirketin tamamen yenilerini hayal etmeye cesaret etmek yerine mevcut ürünlerinde küçük iyileştirmeler yapmaya odaklandığını belirtiyor.
4. Risk almaya hazır olun
Bu zaten çok açık. Oyunda başarılı olmak için risk alacak cesarete sahip olmalısınız, ancak Elon Musk çoğundan daha fazla risk aldı. 2002 yılına gelindiğinde, ilk iki girişimindeki, Zip2 adında bir internet şehir rehberi ve çevrimiçi ödeme şirketi PayPal'daki varlıklarını satmıştı. 30'larına yeni girmişti ve bankada neredeyse 200 milyon doları vardı. Planının servetinin yarısını işlere yatırıp diğer yarısını elinde tutmak olduğunu söylüyordu. Ancak olaylar böyle gelişmedi. Kurduğu yeni şirketler her türlü sorunla karşı karşıya kaldı. SpaceX'in ilk üç fırlatması başarısız olmuştu ve Tesla'nın her türden üretim sorunları, tedarik zinciri ve tasarım sorunları vardı. ardından finansal kriz dünyayı vurdu. Musk paralarını alıp işten çekilip firmaları yok etmeyi değil daha fazla para gömerek, daha fazla risk alarak işi büyütmeyi seçti. Ve başardı.
5. Eleştirileri görmezden gelin
Onu gerçekten şok eden şey (2014'te buna çok üzüldüğü açıktı) birçok uzman ve yorumcunun yaşadığı travmalardan zevk almasıydı. Bu bizi Musk'ın iş başarısı konusundaki bir sonraki dersine getiriyor: Eleştirmenleri dinlemeyin. Neden? Unutmayın, bu, başarıyı ne kadar para kazandığına değil, çözdüğü önemli sorunlara göre değerlendiren bir adam. Bu, karar vermeyi çok daha basit hale getiriyor çünkü gerçekten önemli olduğuna inandığı şeye odaklanmaya devam edebiliyor.
6. Keyfini çıkarın
Bu rehberi takip edin ve biraz da şansla, inanılmaz derecede zengin ve ünlü olacaksınız. Sonra da kabuğunuzdan çıkmaya başlayabilirsiniz. Elon Musk tam bir işkolik. Tesla Model 3'ün üretimini yolda tutmak için haftalarca 120 saat çalışmakla övünüyor.
Ama aynı zamanda hayattan zevk alıyor gibi görünüyor.
Fikirleri, hakaret davaları ve sosyal medyadaki çılgın çıkışları ile dikkatleri üzerine topluyor.
Görüşlerini açıklamaktan da çekinmiyor. 2018'de, Tesla'yı tekrar özel bir şirket haline getirmeyi planladığını yazan bir tweet attığında ABD maliye bakanlığı ile sorun yaşadı. Covid-19 salgını, Tesla'yı San Francisco Körfez Bölgesi fabrikasında üretimi durdurmaya zorladığında, koronavirüs kısıtlamalarına karşı çıkan cephede yer aldı. Twitter'da virüs korkusunu "aptalca" olarak nitelendirdi ve evde kalma kısıtlamalarının "faşist" ve anayasal hakların ihlali olduğunu söyleyerek "zorla hapis" olarak nitelendirdi.
Yine de öngörülemeyen davranışları işlerini etkilemiş gibi görünmüyor ve girişimci her zamanki kadar hırslı
Eylül'de Tesla'nın üç yıl içinde 25 bin dolara elektrikli otomobil üreteceğini açıkladı ve yakın bir zamanda şirketin ürettiği bütün araçların tamamen sürücüsüz olacağını söyledi.
2020'yi ise SpaceX'in uzay gemisi fırlatma denemesiyle kapattı ve bu teknolojiyle yakında Mars'a ilk insanların da gönderilebileceğini umduğunu söyledi.
Dev roket infilak edip düştüyse de Elon Musk denemeyi "büyüleyici bir başarı" diye selamladı"
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