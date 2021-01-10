Dünyanın en zengini olan Elon Musk'ın ticari başarısının 6 sırrı

Elon Musk, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geride bırakarak dünyanın en zengin insanı oldu. Peki, Elon Musk'ın şaşırtıcı iş başarısının arkasında hangi sırlar yatıyor?