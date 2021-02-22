Apple'ın Sıradaki İşlemcisi M1X Sızdı: Özellikleriyle Çok Şey Vaat Ediyor

CPU Monkey tarafından yayınlanan yeni bir sızıntıya göre 12 çekirdekli bir Apple M1X planlanıyor. Bu, önceki modeldeki 8 çekirdeğin artması anlamına geliyor. Haberde bildirildiğine göre 8 yüksek performanslı "Firestorm" çekirdeği ile birlikte 4 verimli "Ice Storm" çekirdeği gelecek.
İşlemcinin grafik bölümünde daha da etkileyici bir yükseltme göreceği iddia ediliyor. M1X'in prototip sürümünün testlerine göre işlemcinin 256 işlem birimli, 16 çekirdekli bir GPU'ya sahip olacağını öne sürülüyor. Apple'ın en yeni MacBook Pro ve MacBook Air cihazlarında bulunan M1 işlemcide, 128 yürütme birimine sahip 8 çekirdekli bir GPU bulunuyordu. Yeni işlemcinin grafik performansının iki kat yüksek olacağı tahmin ediliyor.
Apple M1X ayrıca artırılmış 35W-45W TDP özelliğine sahip olacak ve 32GB'a kadar LPDDR4X bellek ve PCIe 4.0 depolama desteği sunacak. Ancak saat hızı eski işlemci gibi 3,2GHz olacak ve 5nm teknolojisi kullanılacak.
CPU Monkey, Apple M1X'in 2021'in ikinci çeyreğinde 14 inç MacBook Pro, 16 inç MacBook Pro ve 27 inç iMac yenilemesiyle piyasaya çıkacağını iddia ediyor. Bu arada, M1X, Apple'ın üzerinde çalıştığı tek ARM tabanlı işlemci değil. Söylentilere göre şirket, 16 çekirdekli ve 32 çekirdekli GPU'lara sahip CPU'lar da geliştiriyor.
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