Apple'ın Sıradaki İşlemcisi M1X Sızdı: Özellikleriyle Çok Şey Vaat Ediyor

Yeni nesil Apple Silicon işlemci olması beklenen M1X,'ten gelen sızıntı, işlemcinin oldukça güçlü özelliklere sahip olacağını söylüyor.

Apple M1X'ten "çok güçlü" sızıntı

CPU Monkey tarafından yayınlanan yeni bir sızıntıya göre 12 çekirdekli bir Apple M1X planlanıyor. Bu, önceki modeldeki 8 çekirdeğin artması anlamına geliyor. Haberde bildirildiğine göre 8 yüksek performanslı "Firestorm" çekirdeği ile birlikte 4 verimli "Ice Storm" çekirdeği gelecek.  

İşlemcinin grafik bölümünde daha da etkileyici bir yükseltme göreceği iddia ediliyor. M1X'in prototip sürümünün testlerine göre işlemcinin 256 işlem birimli, 16 çekirdekli bir GPU'ya sahip olacağını öne sürülüyor. Apple'ın en yeni MacBook Pro ve MacBook Air cihazlarında bulunan M1 işlemcide, 128 yürütme birimine sahip 8 çekirdekli bir GPU bulunuyordu. Yeni işlemcinin grafik performansının iki kat yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Apple M1X ayrıca artırılmış 35W-45W TDP özelliğine sahip olacak ve 32GB'a kadar LPDDR4X bellek ve PCIe 4.0 depolama desteği sunacak. Ancak saat hızı eski işlemci gibi 3,2GHz olacak ve 5nm teknolojisi kullanılacak.  

CPU Monkey, Apple M1X'in 2021'in ikinci çeyreğinde 14 inç MacBook Pro, 16 inç MacBook Pro ve 27 inç iMac yenilemesiyle piyasaya çıkacağını iddia ediyor. Bu arada, M1X, Apple'ın üzerinde çalıştığı tek ARM tabanlı işlemci değil. Söylentilere göre şirket, 16 çekirdekli ve 32 çekirdekli GPU'lara sahip CPU'lar da geliştiriyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 25 Şubat 2021 aktüel kataloğunda TV, telefon, bluetooth kulaklık fırsatı
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)
18 Şubat 2021 A101 aktüel kataloğunda TV, tablet ve cep telefonu sürprizi

Günün En çok Okunanları
Kimlik Hırsızlarına Dur Demenin 5 Adımı!
Facebook, Herkesi Şaşırtan Bir Hata Yaparak Kendi Kendini Engelledi
Apple'dan Sürpriz İş İlanı: 6G İçin Çalışacak Mühendis Arıyorlar
Vur, Daha da Sert Vur... Destruction AllStars İncelemesi
Apple'ın Sıradaki İşlemcisi M1X Sızdı: Özellikleriyle Çok Şey Vaat Ediyor

 

 