M1 MacBook da Kaderinden Kaçamadı: M1'e Özel İlk Zararlı Ortaya Çıktı

Apple'ın lendi işlemcisi M1'i kullanan MacBook'ların gelmesinden sadece aylar sonra, bu sistemlere özgü ilk kötü amaçlı yazılım da kendini gösterdi. GoSearch22.app'nin varlığını ortaya çıkaran eski NSA araştırmacısı ve uzun süredir Mac güvenlik araştırmacısı Patrick Wardle kötü amaçlı yazılımın Pirrit virüsünün M1 yerel versiyonu olduğunu söylüyor.
Wardle, bir blog gönderisinde "bugün kötü niyetli düşmanların gerçekten de çok mimarili uygulamalar geliştirdiklerini tespit ettik, böylece kodlarının yerel olarak M1 sistemlerinde çalışacağını doğruladık" diyor. Wardle, Pirrit virüsünün Intel sürümlerini tespit edebilen bir dizi mevcut anti virüs sisteminin M1 sürümünü tanımlayamadığını söylüyor. Apple henüz Wardle'ın bulgularına yanıt vermedi, ancak GoSearch22 yazılımının sertifikasını iptal etti.
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