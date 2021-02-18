M1 MacBook da Kaderinden Kaçamadı: M1'e Özel İlk Zararlı Ortaya Çıktı

Uzun zamandır piyasada olan ve birçok sisteme zarar veren Pirrit virüsünün, M1 işlemcili MacBook'lar için özel olarak geliştirilmiş bir sürümü tespit edildi.