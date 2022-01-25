Apple'ın Sonbahar Lansman Etkinliği, Şirket Tarihinin En Büyüğü Olacak!

Apple'ın sonbaharda gerçekleştireceği etkinlik için birçok farklı ürün üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre lansman, "Apple tarihindeki en geniş yeni donanım ürünleri yelpazesini" içerecek ve şirketin bugüne kadar düzenlediği en büyük lansman olacak.
Gurman'a göre Apple, yeni iPad ve iPad Pro modellerini, uygun fiyatlı MacBook Pro, Mac Pro ve iMac'leri, yeniden tasarlanan MacBook Air'i, ikinci nesil AirPods Pro'yu, üç farklı Apple Watch serisini ve yeni iPhone'larını bu etkinlikte tanıtacak. Bahsi geçen iPhone modellerinin iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olması bekleniyor. iPhone 14 mini'nin akıbeti ise henüz bilinmiyor.
Yine Gurman'a göre, iPhone 14 serisindeki modeller çentiksiz ekran, delikli ön kamera, ekran altı Touch ID özelliklerine sahip olacak. Ayrıca dayanıklı titanyum alaşımlı kasa ile birleşen yeni bir tasarım göreceğiz.
Sonbahar lansmanı öncesinde ise, Apple'ın ilkbaharda iPhone SE 3 olarak adlandırılacağı söylenen 5G iPhone SE'yi tanıtması bekleniyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın