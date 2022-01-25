Apple'ın Sonbahar Lansman Etkinliği, Şirket Tarihinin En Büyüğü Olacak!

Bloomberg'in haberine göre Apple, şirket tarihinde düzenlediği en büyük lansman etkinliği için sonbaharı bekliyor. Etkinlikte yeni iPhone 14 serisine çok sayıda yeni cihazın eşlik etmesi bekleniyor!