Apple, iPad Pro 2022'de MagSafe İçin Apple Logosunu Kullanacak!

En son iPhone modellerinde zaten olan bir özellik, 9to5Mac tarafından yayınlanan bir sızıntıya göre iPad Pro'ya da gelecek. Ancak uygulaması iPhone'da olduğu gibi olmayacak. Apple'ın MagSafe kablosuz şarjı desteklemek için arka tarafı tamamen cam bir iPad Pro geliştirmek istediği ama bunda zorlandığı söyleniyor.
Apple bunun yerine, arka yüzdeki Apple logosunu camdan üretecek. Böylece, arka kapağın geri kalanı alüminyum olsa da, Apple logosu üzerinden MagSafe kablosuz şarj çalışabilecek. Arka kapağın tamamen camdan üretilmiyor olmasının nedeninin, cihazı çok kırılgan hale getirecek olması.
En son sızıntılarda ortaya çıkan diğer bilgiler, iPad Pro'ya iPhone 13'te olduğundan daha güçlü mıknatısların takılacağını söylüyor. Bu da yaklaşmakta olan tablet için daha güvenilir bir bağlantı ve daha yüksek şarj hızları anlamına geliyor. Daha büyük bir pil, iPhone 13'te bulunana benzer bir kamera modülü ve yeni bir çip (muhtemelen M2) 2022 iPad Pro için olasılıklar arasında sayılıyor.
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