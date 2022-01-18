Apple, iPad Pro 2022'de MagSafe İçin Apple Logosunu Kullanacak!

Bu yıl içinde tanıtılması planlanan iPad Pro 2022'nin yeni özellikleri sızmaya başladı. MagSafe kablosuz şarj, bu seçeneklerden biri. Ama bunun için Apple'ın farklı bir planı var.