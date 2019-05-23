Apple'ın WWDC 2019 Davetiyeleri Ortaya Çıktı
Yeni donanımlarla ve iOS 13'le tanışacağımız Apple WWDC 2019 etkinliğinin davetiyesi, sonunda kendini gösterdi!
Apple WWDC 2019'un tarihini bilsek de firmanın dağıtmaya başladığı davetiyeler, etkinliği öne çıkarmaya yetti. Kodları patlatan bir tek boynuzlu at kafasının ve çeşitli simgelerin göründüğü davetiye, aslında çok ipucu içermiyor. Etkinlikte göreceğimizi bildiğimiz yazılımlar arasında iOS 13, macOS 10.15, watchOS 6 ve tvOS 13 var.
Simgelere dikkatle bakıldığında TestFlight ve Swift programlama dillerinin logolarını görüyoruz. Tabi, etkinlik sonuçta geliştiricilere yönelik bir konferans. Bunların yanında Apple Store oyun simgesi (roket) de gözden kaçmıyor. Yani Apple etkinlikte Arcade hizmetiyle ilgili bilgiler verebilir.
Bu seneki WWDC'de yeni donanımlar göreceğimize dair umutlar var. WWDC, her zaman yeni donanım ürünleriyle gelmese de geçen seneki etkinlik adeta yazılıma adanmıştı. 2017'de ise yeni MacBook Pro'lar, yeni iPad'ler, iMac Pro ve HomePod ile tanışmıştık. Bu sene ise Mac Pro 2019 ve uygun fiyatlı bir HomePod 2 ile etkinlikte karşılaşma ihtimalimiz var.
Tüm Apple haberleri için 3 Haziran Pazartesi San Jose McEnery Convention Center'da yapılacak olan Apple WWDC'yi yakından takip edeceğiz.
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