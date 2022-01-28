Apple'ın Yeni iMac Pro Modelinde, M1 Max'ten Bile Daha İyisini Görebiliriz!

Bir sonraki Apple iMac Pro hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Yeni açığa çıkan söylentilere göre Apple, bu defa masaüstü bilgisayarını çok daha güçlü bir işlemciyle donatma hazırlığı içinde. Öyle ki, bu işlemci M1 Max'ten daha güçlü olacak ve ismi ise -kuvvetle muhtemel- M1 Ultra.
Paylaşılan bir tweet'e göre Apple, yaklaşmakta olan iMac Pro için M1 Max'in ötesinde ek bir yapılandıramaya gidecek ve 12 çekirdekli bu CPU yapılandırması yeni iMac Pro'ya ekstra güç sağlayacak.
I have received confirmation that there will be an additional configuration for the upcoming iMac Pro beyond M1 Max. A 12 Core CPU configuration was tied to a snippet of code referencing the iMac. The internal naming candidate is iMac Pro for a reason. It is targeted towards pros— Dylan (@dylandkt) January 23, 2022
Apple'ın M1 işlemcisi 8 çekirdek içeriyordu. M1 Pro ile 8 çekirdek, M1 Max ile 10 çekirdek tasarımını kullanan Apple, M1 Ultra ile bunu 12 çekirdeğe revize edecek gibi. Apple'In Mac işlemcilerinde Intel'den uzaklaşacağını ilk duyurduğunda bu kullanıcılar tarafından şüpheyle karşılanmıştı. Ancak geldiğimiz noktada Apple'ın ne kadar mantıklı bir harekette bulunduğu görmesi hiç zor değil. Apple'ın yeni işlemcisi hakkında daha fazla detay gün yüzüne çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
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