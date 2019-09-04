Apple'ın Yeni Konum İzleyicisi Sızdı
Apple'ın kayıp eşyalarınızı bulmanızı sağlayacak ilginç cihazı, bu kez daha net sızdı!
Apple'ın bir eşya konumu izleyicisi üzerinde çalıştığıyla ilgili bazı dedikoduları duymuştuk. Tile izleyicilerine benzeyen bu cihazların nasıl çalışacağı, artık çok daha net.
İzleyici cihazı bağladığınız her anahtar, cüzdan veya çanta, iOS 13 ile gelecek olan yeni Find My uygulamasında görünecek. Bu uygulama, iPhone'lardan MacBook'lara her tür Apple ürününü takip etmekte kullanılacak. MacRumors, izleyicinin neye benzeyeceğini iOS 13 kodlarında keşfetti (yukarıdaki görüntü) ancak ürünün tamamlanmış hali, farklı olabilir.
İzleyicinin çalışma şekli, ondan uzaklaştığınızda telefonunuzun bir sesli uyarı vermesine dayanıyor. Eviniz gibi belirli konumlarda bu uyarıyı kapatmaya yarayan "güvenli konumlar" belirleyebiliyorsunuz. İzleyicileri "kayıp moduna" almanız da mümkün. Bu durumda izleyiciyi algılayan diğer iPhone'ların yardımıyla kaybolan eşyanızı bulabiliyorsunuz. iOS 13'te kayıp MacBook'ları bulmak için benzer bir işlev bulunuyor.
Uygulama ile kayıp eşyalarınızı ararken, dilerseniz artırılmış gerçeklik modundan faydalanabiliyor, yönergeleri kamera görüntüsünün üzerinde görebiliyorsunuz.
Tüm bunlar, piyasadaki konum izleyicilerin sunduklarına oldukça benziyor. Apple'ın izleyicilerinin nasıl olacağını merak ediyorsanız, yeni iPhone'ların tanıtılacağı ve bu teknolojinin de muhtemelen ortaya çıkacağı 10 Eylül'deki Apple etkinliğini izleyebilirsiniz.
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