Apple'ın Yeni "Küçük iPhone'u" iPhone 13 mini Resmi Olarak Tanıtıldı

iPhone 12 mini'nin, diğer iPhone 12 modellerine oranla çok fazla ilgi görmediğine dair çok fazla haber duyduk. Ama bu, Apple'ın iPhone 13 mini'yi tanıtmasına engel olmadı. Bugün tanıtılan iPhone 13 mini'nin özellikleri ve fiyatı içeride...