Squid Game 2. Sezon Hakkında Sevindirici Bir Güncelleme Daha!

Netflix'te yayınlandıktan sonra bir anda fenomen dizi haline gelen Squid Game, dünya çapında çok geniş yer buldu ve izleyicilerin mini diziyi hızlıca tüketmelerinin ardından 2'inci sezon için talepler yükselmeye başladı. 2'inci sezon olacak mı olmayacak mı tartışmaları sürerken, Netflix'in bu talep karşısında fazla "dayanamayacağını" düşünüyoruz.
Netflix'in en çok izlenen şovu Squid Game, görünüşe göre 2'inci sezona çok yakın. 2. Sezon için yeni haber dizinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk'tan geldi. 2'inci sezonun olasılığını bir kez daha değerlendiren Dong-hyuk, bu konunun Netflix'in üst düzey yöneticileriyle yeniden konuşulacağını belirtti.
Fakat Hwang Dong-hyuk'un farklı planları da var. Dizinin 2'inci sezonundan önce bir film üzerinde çalışmayı düşündüğünü The Guardian gazetesine söyleyen Dong-hyuk, "Squid Game tabii ki konuşuluyor. Bu kaçınılmaz çünkü çok başarılı oldu. Ben de düşünüyorum. Kafamda bununla ilgili üst düzey bir "görüntü" var, fakat hemen üzerine çalışmayacağım. Önce bir film projem olacak. Bunu gerçekten yapmak istiyorum. Ancak hangisini ilk önce yapacağımı düşünüyorum. Bunu Netflix ile de konuşacağım."
Görünüşe göre illa Squid Game 2'inci sezonu izleyeceğiz. Fakat bu ne zaman olacak; zaman gösterecek.
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