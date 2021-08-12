Samsung Galaxy Watch4 Ön İncelemesi

Samsung'un uzun süredir beklediğimiz Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni tanıttığı Galaxy Watch 4 akıllı saatini etkinlik alanında deneyimleme şansı bulduk. Selefi Galaxy Watch3'e kıyasla önemli farklar getiren Galaxy Watch4 hakkında ilk edindiğimiz bilgileri bu makalemizde / videomuzda anlatıyoruz. Galaxy Watch4 videosunu hemen yukarıdan izleyebilirsiniz.
Evet, Samsung Galaxy Watch4 ile beraber önemli değişikliklerde bulunuyor, ancak bunun en büyük örneği işletim sisteminde karşımıza çıkıyor. Samsung, bugüne kadar akıllı saatlerinde kullandığı Tizen işletim sistemine Galaxy Watch4'te veda ediyor ve Google WearOS platformuna geçiş yapıyor. Fakat etkinliğin hemen öncesinde kullandığımız bu modellere henüz güncelleme gelmediği için şu an için telefonumuza bağlayamadık ve bu nedenle arayüzünü de görüntüleyemedik. Bunu da daha sonra detaylı Galaxy Watch4 incelemesinde ileteceğimiz notlar arasına alıyoruz.
Galaxy Watch4, farklı boyut ve modellerle geliyor. Spor ve Klasik olarak 2 farklı modele sahip olan Galaxy Watch4 ayrıca 40 ve 44 mm gibi 2 farklı boyutla da kullanıcılara sunulacak. Sadece kadran tasarımlarında değil, farklılıkları kayışlarına da yansıtan Galaxy Watch4, kolda rahat duruyor.
Saatin çevresi alüminyum malzemeye sahipken, klasik modelde, Samsung akıllı saatlerinden aşina olduğumuz dönebilir bezel yapısının benimsendiğini görüyoruz. Spor modelin ekranının çevresindeyse bir halka bulunmuyor, ekranı düz bir şekilde karşımıza çıkıyor.
Spor modeli biraz daha feminen yapıda tasarlanmış olan Galaxy Watch4'ün klasik modelinde de 2 farklı boyut tercihi var. Böylece klasik modeli tercih etmek isteyen, ancak saatin ekranının biraz daha küçük olmasını isteyen kadınlar, bu seçenekte de aradıklarını bulabilecekler.
Saatin tüm fonksiyonları ekrana dokunarak ve klasik modelde bezeli çevirerek kullanılabileceği gibi, ayrıca yanda yer alan 2 tuş ile de ayarlanabilecek.
Saatin özellikleri arasında, tanıtımda anlatıldığına göre yeni işletim sistemiyle beraber bazı yeni özelliklerin yer aldığını göreceğiz. WearOS platformunu benimsemesi sayesinde Google hizmetlerine erişim olanağı tanıyacak olan saatte, çeşitli biyometrik veriler ve tabii ki nabız, stres, uyku ve kan doygunluk seviyesi gibi bir akıllı saatte olmazsa olmaz analiz metotları da pek tabii ki yer alıyor.
Öte yandan Galaxy Watch4, tek bir dokunuşla iskelet kas oranı, yağ kütlesi, vücut su oranı gibi vücut kompozisyon analizini sunan ilk akıllı saatlerden biri olma özelliği de gösteriyor. Bu verileri daha çok akıllı tartılarda görüyorduk. Böylece Galaxy Watch4 ile beraber, bunlara direkt kolunuzdan erişebileceksiniz.
Bu arada saatte 16 GB depolama alanı olduğu ve böylece içine rahatlıkla müziklerinizi depolayabileceğinizi de söyleyebiliriz. Bu sayede ona bağlayacağınız bir Bluetooth kulaklık ile spor yaparken de telefona bağımlı kalmayacaksınız. Elbette saatin pek çok özelliği daha var ancak bunları görmek ve denemek için önce yazılım güncellemesinin gelmesini beklememiz gerekiyor. Sonrasında ise tüm Galaxy Watch4 ile ilgili tüm deneyimlerimizi yine sizlere aktaracağız.
Sonuç
Evet, Samsung Galaxy Watch4, güzel ve estetik görünüyor ve özellikle Tizen işletim sisteminden sonra WearOS ile beraber yeni bir başlangıç yapmasıyla önem arz ediyor. Elbette daha fazlasını ve tam olarak neler sunduğunu Samsung Galaxy Watch4 incelememizde sizlere daha sonra aktaracağız. Eğer hakkında sorularınız varsa, aşağıda yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bu notları da Samsung Galaxy Watch4 incelememize dahil ederiz.
GÜNCELLEME:
Samsung Galaxy Watch4 Türkiye fiyatları açıklandı.
- Galaxy Watch4 Classic: 46mm 2.999 TL
- Galaxy Watch4 Classic: 42mm 2.799 TL
- Galaxy Watch4: 44mm 2.399 TL
- Galaxy Watch4: 40mm 2.199 TL
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