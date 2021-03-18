Apple'ın Yıllar Önce Windows ile Dalga Geçen Reklamı Döndü; Ama Tersten...

Apple'ın bir zamanlar "Mac PC'ye karşı" adında bir kampanyası vardı. Reklam filminde Mac olarak Justin Long, PC olarak John Hodgman vardı ve oldukça eğlenceli olan bu reklamlarda her zaman Mac'in kibarca PC'nin bazı eksiklikleri ile dalga geçmesini izlerdik.
Bu, kampanya uzun zaman önce sona erdi, ancak Apple'ın modern yıllarda yaptığı en akılda kalıcı reklamlardan biriydi. Şimdi aynı yöntem tekrar kullanılıyor, ancak bu sefer Intel tarafından. Her ne kadar telif hakkı yasası nedeni ile Mac ismi kullanılamıyor olsa da, reklamı izleyenler verilmek istenen mesajı açıkça görebiliyorlar. Beş bölümden oluşan reklam serisinde Intel'in güçlü olduğu alanlar vurgulanıyor. Hedefin ise Mac'in ARM işlemciye geçmiş olduğu çok açık. Birinci reklamda Windows ekosisteminin farklı seçenekler ve form faktörleri sunduğu belirtiliyor, ikincisinde dokunmatik ekranlar, üçüncüde hepsi bir arada PC'ler, dördüncüde oyunlar ve beşincide de bir Intel bilgisayara birden fazla harici monitör bağlanabildiğinin altı çiziliyor.
Reklam filmini aşağıdan izleyebilirsiniz:
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