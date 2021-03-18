Apple'ın Yıllar Önce Windows ile Dalga Geçen Reklamı Döndü; Ama Tersten...

Apple'ın yıllar önce PC'nin ve dolayısıyla Windows'un eksikleri ile dalga geçtiği ve Mac bilgisayarların PC'den çok daha üstün olduğunu anlattığı "Mac PC'ye karşı" reklamları geri döndü. Ama bu kez dalga geçilen Apple'ın kendisi oldu...