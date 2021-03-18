Apple TV'lere PS5 Dual Sense ve Xbox Series X Desteği Geliyor

Apple, tvOS 14.5 güncellemesi ile birlikte Xbox Series X ve PS5 kontrol kolları için destek sunmaya başlıyor. Şu anda Apple TV HD ve Apple TV 4K üzerinde Xbox One ve PS4 kontrol kolları destekleniyor. Bu güncelleme ile birlikte artık yeni nesil kontrol kolları da, en azından geliştiriciler için, kullanılabilir olacak.
tvOS 14.5 beta erişimi için Apple'da bir geliştirici olarak kayıtlı olmanız gerekiyor ve Xcode ile yüklenmiş olan bir profili kullanarak Apple TV'nize indirebilirsiniz.
Kontrol kolları için destek kısa bir süre önce iOS 14.5 ve iPadOS 14.5 geliştirici betalarına da eklenmişti ve bu yüzden Apple'ın tvOS'unun da aynı ilgiyi görmesi şaşırtıcı değil.
Apple'ın üçüncü parti kontrol kollarını desteklemek için bu kadar çaba göstermesinin bir sebebi ise, oyuncuların Apple Arcade ve App Store'daki diğer mobil oyunları denemelerini istemesi. Bu oyunları denemek ne kadar kolay olursa o kadar fazla kişi bunları deneyecektir. Ancak henüz bu stratejinin ne kadar etkili olduğunu bilmenin bir yolu bulunmuyor. Apple şu ana kadar Apple Arcade'in kaç üyeye sahip olduğunu hiç söylemedi ve çeyrek gelir duyurusunda hizmetin gelirini diğer hizmetlerle bir arada veriyor.
Tabi ki PS5 ve Xbox Series X kontrol kollarının desteklenmesinin muhtemelen oyuncuların hizmete koşmasına sebep olmayacağı söylenebilir. Yine de bu kararın, Apple'ın hizmetini kullanmak isteyen oyuncu topluluğu için hoş bir jest olduğu kesin.
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