Corona Virüsü'nün Vurduğu Teknolojiyi, Bellekler Kurtaracak

Coronavirüs salgını cep telefonu ve bilgisayar satışlarını kötü vurdu. Ama Teknolojiyi kurtaracak bir umut var: Bellekler...

  • Levent Öztürk
Teknolojiyi bellekler kurtaracak

Analistler, Corona Virüsü salgını ile oluşan sorunların, dünya genelinde yarı iletken piyasasında küçülme yaratacağını söylüyor. Dünya genelinde pek çok hükümet, vatandaşlarının seyahatlerini sınırlamış durumda ve evde kalmalarını, sadece zorunlu durumlarda dışarı çıkmalarını istiyor.

Bu da kaçınılmaz olarak teknoloji talebini etkiliyor ve satışları azaltıyor. 2020 Şubat ayında sadece 61,8 milyon akıllı telefon satıldı ve bu sayı, bir önceki yıl 99,2 milyondu. %38'lik satış düşüşü, piyasaların tarihindeki en büyük düşüş olarak öne çıkıyor.

Tedarik zincirinin bozulması ile beraber bu durum, yarı iletkenler gibi parçalar için de talebin azalmasına sebep oldu.

Gartner, 2020 yılında yarı iletken gelirinin %12,5 artarak 470 milyar dolara ulaşacağını tahmin etmişti ancak şimdi bu tahmin, 55 milyar dolar azaltarak 415,4 milyar dolara, yani %0,9'luk düşüşe çekmiş durumda.

Gartner araştırma çalışmaları yardımcı başkanı Richard Gordon, COVID-19'un küresel yayılmasının hükümetler tarafından ciddi tedbirler alınmasını gerektirdiğini, bunun da talep üzerinde ilk tahmin edilenden daha büyük bir etki yarattığını söylüyor. Bu yılın tahminlerinin daha da kötü olabileceğini belirten Gordon, yine de bellek piyasasındaki şaşırtıcı büyümenin, bu gerilemeyi azaltabileceğini düşünüyor. Büyümenin nedeni ise, büyük bulut sağlayıcılarının, artan talebi karşılayabilmek için bellek takviyesine baş vurması şeklinde açıklanıyor.

Her ne kadar bellek yarı iletken geliri piyasanın sadece %30'unu oluşturuyor olsa da, satışların %13,9 artması bekleniyor. Bu artış, piyasanın geri kalanında yaşanması beklenen %6,1'lik küçülmeyi tamamen durduramayacak ama  en azından önemli ölçüde azaltacak.

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