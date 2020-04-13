İstenmeyen Emeklilik Hediyesi İle Uçaktan "Fırladı"

Ortaya çıkan yeni bir inceleme raporuna göre Fransa'da yeni emekli olan bir adam, geçtiğimiz yıl emeklilik kutlaması sırasında kendisini bir savaş uçağından fırlatılmış buldu ve neredeyse pilot da kendisiyle beraber fırlatılıyordu.
Fransa'nın BEA-E havacılık müfettişi tarafından belirtilene göre, ismi verilmeyen 64 yaşındaki emekli, geçtiğimiz yıl Mart ayında iki koltuklu Rafale-B uçağında 2500ft (yaklaşık 760 metre) yükseklikte, oturmasını düzeltmeye çalışırken koltuk fırlatma kolunu tuttuktan sonra, uçaktan dışarıya fırlatıldı.
Orijinali Fransızca olan BEA raporu, Aerotime Hub tarafından özetlenerek İngilizce'ye çevrilmiş durumda ve bu özette, bir grup iş arkadaşının unutulmayacak veda kutlaması planının nasıl daha da unutulmaz bir hal aldığı anlatılıyor.
Emekli adam, bir savunma yüklenicisi çalışanıydı ve bu yüzden de patronları, sürpriz emeklilik hediyesi olarak çok büyük bir zorluk yaşamadan Fransız Hava Kuvvetleri'nden bir Dassault Rafale savaş jetinin arka koltuğuna oturması için izin alabilmişti. Talihsiz Fransız "özellikle de Rafale üzerinde bu tür bir uçuş için hiçbir istek belirtmiş olmasa da" bu durum iş arkadaşları tarafından Saint-Dizier Hava Üssüne çekilmesini engellemedi.
Uçuş, mükemmel hava şartlarında üç Rafale ile yapılan rutin bir askeri eğitim sortisiydi. Emekli, uçuştan dört saat önce bir doktor tarafından hızlı bir şekilde muayene edildi ve uçuş onayı aldı. Pilot, güvenlik ekipmanlarını nasıl takacağını gösterdi. Ne yazık ki, kokpite girmesinden sonra kimse kendisini tam anlamıyla bilgilendirmedi, tam bir kontrol yapılmadı ve koltuk bağları da yeterince sıkı değildi.
Yine de mekanik tarafından hızlıca yapılan kontrolün ardından ön bölmeye bir Go-Pro takılarak talihsiz yolcunun bu anlarının kaydedilmesi sağlandı ve pilota, kokpitin kapanması için işaret verildi.
Pilotun Saint-Dizier Robinson hava üssünden havalanmaya başlaması ile beraber durum daha da kötüleşti. Yolcu uçaklarının 10-15 derecelik yumuşak kalkışı yerine pilot, tipik bir savaş jeti kalkışı ile "47 derecelik bir tırmanış yaparak yaklaşık +4G'lik bir yük etkeni oluşturdu.
Bağları gevşek olan, aslında orada olmak istemeyen ve bir oyuncak gibi sağa sola sallanmaya alışkın olmayan emeklimiz, tutunacak bir yer aradı ve şansına, mümkün olan belki de en kötü yeri tercih etti: Koltuk fırlatma için tetikleyici kol. Beklenebilecek patlama sesi sonrasında da jetin yolcusu olmayı "bıraktı" ve kendini bir anda fırlatılmış olarak, gökyüzünde süzülürken buldu. Dahası, kaskı da başından çıkmıştı.
Rafale-B'nin fırlatma komut sistemi, eğer mürettebatın biri kolu çekerse her iki koltuğu da fırlatmak için ayarlanmış durumda. Ancak oldukça şaşkın olan pilot, artık üzeri açık olan Rafale kokpiti içerisinde ne olduğunu anlamaya çalışarak inişe geçti ve o sırada, her an kendi koltuğunun da fırlayabileceğinin farkındaydı. Neyse ki pilotun koltuğu fırlamadı. Pilot, isteksiz (ve muhtemelen artık uçuş korkusu olan) yolcusu ve hava aracı güvenli bir şekilde iniş yaptı.
Raporda, "yolcu, daha önce hiçbir askeri hava aracında uçmadığından dolayı uçuş ortamı ve yükleri hakkında tamamen bilgisiz olduğunu söyledi. Askeri uçuş deneyiminin eksikliği ile ilgili sürpriz etkisi, yolcu için sabah boyunca ciddi bir stres oluşturmuştur" cümleleri dikkat çekiyor. Ayrıca, "yolcuya uçuşu reddetmek için verilen karar şansı yok denecek kadar azdı" ifadeleri de raporda yerini almış durumda.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın