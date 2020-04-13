İstenmeyen Emeklilik Hediyesi İle Uçaktan "Fırladı"

64 yaşındaki adama verilen emeklilik hediyesi, "işler bundan daha kötü gidemez" dedirtecek boyuta kadar geldi; talihsiz adam, kendini uçaktan fırlatılmış olarak buldu.

13 Nisan 2020 00:02

Levent Öztürk