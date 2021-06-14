Araştırmacılar, Kırılamayan Bir Kuantum Ağ Geliştirdiklerini Açıkladı

Araştırmacılar, parçacıklarda kodlanmış kırılgan kuantum verilerini korumayı başararak 600 kilometrelik fiber optik hat üzerinde kuantum bitlerini (kübitler) başarıyla ilettiklerini açıkladı. Nature Photonic dergisinde yayınlanan ve Cambridge'den araştırmacılar tarafından yönetilen proje, yeni nesil kuantum internetin oluşturulmasını kolaylaştıracağını iddia ediyor.
Kuantum internet, kuantum cihazlarının bilgi alışverişinde bulunmaları için bir ağ olarak tanımlanır. Bu, diğer faydaların yanı sıra, kuantum kriptografisi sayesinde esasen kırılamaz bir iletişim ağı oluşturulması anlamına geliyor.
Çift bant stabilizasyonu olarak adlandırılan yöntemle hazırlanan ağda, farklı dalga boylarına sahip iki sinyal gönderiliyor. Bunlardan ilki optik fiberdeki hızla değişen dalgalanmaları sıfırlarken, diğeri faz değişimlerini düzeltmek için daha ince ayarlar yapıyor. Yeni stabilizasyon tekniğinin uygulanmasına yönelik ilk hedeflerden biri, matematiksel karmaşıklık yerine fizik yasalarına dayalı güvenlik anahtarlarını kullanan güvenli bir iletişim protokolü olan Kuantum Anahtar Dağıtımı'nı (QKD) kullanmak.
Araştırmacılar, ticari QKD sistemlerinin yaklaşık 100-200 km fiber ile sınırlı olduğunu belirtiyorlar. Toshiba, 2018 yılında mesafeyi uzatmanın bir yolu olarak Twin Field QKD protokolünü önerdi ve son olarak çift bant stabilizasyon tekniği ile araştırmacıları şimdi Twin Field QKD protokolünü hayata geçirdi. Bu sayede güvenli mesafe yüzlerce kilometreye çıkabiliyor.
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