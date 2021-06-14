Araştırmacılar, Kırılamayan Bir Kuantum Ağ Geliştirdiklerini Açıkladı

Araştırmacılar "kırılması mümkün olmayan" bir kuantum ağı geliştirdiğini açıkladı. Peki bu ne anlama geliyor?

Kırılamayan Bir Kuantum Ağ Geliştirildi

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