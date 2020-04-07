Araştırmalar ne gösteriyor? Havalar ısındıkça koronavirüs yok olacak mı?

Havaların ısınmasıyla beraber koronavirüs yok olacak mı? Virüs soğuk havada mı yayılıyor? Koronavirüs sıcak havaya dayanıksız mı? Bahar-yaz ayları geldiğinde koronavirüs bitecek mi? Bu sorular oldukça merak ediliyor. İşte cevapları...