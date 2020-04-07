Araştırmalar ne gösteriyor? Havalar ısındıkça koronavirüs yok olacak mı?

Havaların ısınmasıyla beraber koronavirüs yok olacak mı? Virüs soğuk havada mı yayılıyor? Koronavirüs sıcak havaya dayanıksız mı? Bahar-yaz ayları geldiğinde koronavirüs bitecek mi? Bu sorular oldukça merak ediliyor. İşte cevapları...

Araştırmalar ne gösteriyor? Havalar ısındıkça koronavirüs yok olacak mı?

Sıcaklar arttıkça koronavirüs yok olacak mı? Bahar ayları ile sıcaklıkların artması sonucunda COVID-19 yani koronavirüsün yayılmasının azalması bekleniyor. Tıpkı her yıl yaşanan grip salgınlarının yaz aylarında bitmesi gibi bir beklenti söz konusu.

Peki uzmanlar bu beklentilere nasıl cevap veriyor? Yeni koronavirüs ile insanlık ilk kez karşılaşıyor. Dolayısıyla bu virüs hakkında bir çıkarımda bulunmak için henüz erken. Almanya'da Deneysel ve Klinik Enfeksiyon Araştırmaları Merkezi'nden virolog Thomas Pietschmann, "Doğrusunu söylemek gerekirse, virüsü hala tanımıyoruz" diyor.

SOLUNUM YOLUYLA BULAŞAN VİRÜSLER SOĞUK HAVALARI SEVİYOR

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan haberde, Pietschmann'ın koronavirüsün yaz aylarıyla birlikte azalma beklentilerine cevapları yer alıyor. Pietschmann, "Çin'den aldığımız veriler de bu virüsün hayvanlardan insanlara sadece bir kere geçtiğini ve bu yolla yayıldığını gösteriyor" diyor. İnsanların bağışıklık sistemi korona patojenlerinden gelen saldırıya hazırlıklı değil. Solunum yoluyla bulaşan virüsler için havaların serin olduğu dönemler ideal zamanlar. Pietschmann bu durumu şöyle açıklıyor: "Virüsler düşük sıcaklıklarda daha stabil durumda bulunuyorlar. Tıpkı buzdolabının yemekleri uzun süreyle saklamak için ideal bir ortam oluşturması gibi."

SICAK HAVADA VİRÜSLER YAYILIR MI AZALIR MI?

Buna göre, virüslerin soğuk havayı sevdiğini biliyoruz. Peki sıcak ve kuru havada virüsler nasıl tepki veriyorlar?

Pietschmann, "Koronavirüs lipid tabaka yani yağ tabakası ile kaplı" diyor. Yani bu tabaka sıcaklığa dayanıklı değil ve sıcaklıkla beraber virüsler parçalanıyor.

Gel gelelim ki Pietschmann'ın sözleriyle, "Mide ve bağırsakları etkileyen norovirüsler gibi diğer virüsler ise protein ve genetik materyallerden oluştukları için daha stabil". Örneğin Dans virüsü, genelde tropikal veya subtropikal bölgelerde bulunuyor. Bu bölgelerdeki mikropların koşullarını sıcak hava belirlemiyor, virüsü taşıyan hayvan belirliyor.

NEMLİ HAVA DA VİRÜSLERİN ÇOĞALMASINDA ETKİLİ FAKTÖR

Havanın nemliliği de solunum yollarını etkileyen virüslerin çoğalmasında etkili. Güçlü bir hapşırık ile solunum yollarından çıkan mikroplar havada asılı kalıyor. Pietschmann, "Özellikle soğuk ve kuru kış günlerinde, ağızdan saçılan damlacıklarda yer alan virüsler, yüksek nemli bölgelere oranla daha uzun süre havada asılı kalabiliyor" diyor.

Virüs kaptıktan sonra uzun süre durumun fark edilmeme olasılığı mevcut. Mikrop ile ilk temas sonrasında hastalığın ilk semptomlarının görülmesi arasında birkaç haftalık süre dahi olabiliyor. Bu da her virüsün farklı kuluçka süresine, virüsün biyolojik yapısına ve özelliklerine göre değişiyor.

Corona Virüs, şu an yaz mevsimini yaşayan ya da sıcak ülkelerde ne durumda?

Uzmanlardan en net cevap geldi: Virüs hangi yüzeyde ne kadar yaşar?

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