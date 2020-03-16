Corona Virüs, şu an yaz mevsimini yaşayan ya da sıcak ülkelerde ne durumda?

Yeni Corona Virüs salgını tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. Corona Virüs (COVID-19) hakkında en çok konuşulan şeylerden biri de, virüsün sıcak havalara dayanmayacağı konusu. Bu konuyla ilgili herkesin aklında bir soru var: Eğer Corona Virüs sıcağa dayanamıyorsa, Dubai, İran, Arap Yarımadası gibi bölgelerde neden Corona Virüs vakası görülüyor?
CNN.com'da yer alan James Griffiths imzalı araştırmada şu an yaz aylarını yaşayan ülkelerde neden Corona Virüs görüldüğü, Corona Virüsünün sıcağa dayanıklı olup olmadığı irdeleniyor. İşte o yazı...
CORONA VİRÜS SALGINI SICAĞA DAYANIKLI MI? YAZ YAŞAYAN ÜLKELERDE CORONA VİRÜS GÖRÜLÜYOR MU?
Yeni koronavirüs bu yıl dünyaya yayılmaya başladıkça, salgını durdurmak için uygulanan acil önlemlerin şüpheciler tarafından ciddiye alınmamasının sebeplerinden birisi, bu virüsün grip gibi hassas gruplar için tehlikeli ama rutin bir şey olduğu düşüncesiydi.
Artık bu değerlendirmenin yanlış olduğunu biliyoruz. Koronavirüsün ayrıca en az grip kadar bulaşıcı olduğu görülmektedir ve özellikle spesifik bir tedavisi veya mevsimsel aşısı olmadığı için bulaşıcılık potansiyeli daha fazladır.
Uzmanlar bu virüsün gribe benzer bir şekilde ilkbaharda giderek azalacağını ümit ediyorlar.
ABD'nin önde gelen askeri tıp araştırmacısı Nelson Michael geçen hafta yeni Corona Virüs için "Bu bir solunum virüsüdür ve bu virüsler soğuk havalarda bize her zaman sorun çıkarırlar. Hepimiz içerideyiz ve pencereler kapalı, buna bu yüzden genellikle grip veya grip mevsimi diyoruz." demişti.
Grip soğuk ve kuru koşullarda artar. Bu nedenle kış, kuzey yarımkürenin çoğu için grip mevsimidir. Kışın görülen insanlardaki davranışsal farklılıkların da bunda etkisi olabilir. Nelson Michael, Corona Virüsün grip gibi davrandığını ve "hava ısındıkça bize daha az sorun yaratacağını", ancak hava tekrar soğuduğunda geri gelebileceğini düşünüyor.
Uzmanlar, hem yeni vakaların sayısını azaltmak için hükümetler ve halk tarafından yapılan radikal önlemlerin alınması, hem de daha sıcak havalarda virüsün yayılma durumunun azalması durumunda, sağlık sistemlerinin hem Corona Virüs hastalarıyla ilgilenme ve aşı geliştirme için zaman sahibi olma fırsatı doğacağını umut ediyor.
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Michael, "Bu yüzden şu anda yaptığımız şeylerin çoğunun kendimizi bu salgının ikinci dalgasına hazırlamak için olduğunu anlamak çok önemli" diyor.
CORONA VİRÜS SICAK İKLİMLERDE NASIL DAVRANIŞ GÖSTERİYOR?
Peki ya Corona Virüs, grip gibi davranmazsa? Yıl boyunca sıcak ve bunaltıcı olan Singapur'da 100'den fazla vaka doğrulandı. Avustralya, Brezilya ve Arjantin, şu anda yaz ortasında, düzinelerce vaka bildirdiler.
Corona Virüsün bazı iklimlerde özellikle daha çok yayıldığını gösteren kanıtlar var.
Virüsün ilk tespit edildiği Wuhan'dan İran'a, İtalya ve Güney Kore'ye kadar dünyanın bu salgını en kötü yaşayan bölgelerinden bazıları, aynı enlemde yer alıyorlar ve benzer sıcaklıklara, benzer nem oranına sahipler.
Maryland Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bu verileri dünyanın olası salgınlarda risk altında olabilecek diğer bölümlerini haritalamak için kullandılar.
Araştırma henüz ilk aşamalarında olmasına rağmen, bu çalışmadan elde edilen veriler, virüsün hayatta kalıp kalamayacağını belirlemese de bazı iklim koşullarının yayılmayı hızlandırmaya sebep olabileceğini düşündürmekte.
Uzmanlar, bu bölgelerin benzer ortalama sıcaklık, nem ve enlem profillerine (30-50 ° kuzey enlemi), sahip olduklarını belirtiyor. Asıl kilit nokta ise, yıllık sıcaklık döngüsüne bakıldığında salgının zamanlamasının sıcaklıkların bir aydan uzun süre aşağı-yukarı sabit kaldığı bir zamana denk geldiği belirtiliyor.
Bu çalışmaya dahil olmayan New York Syracuse Üniversitesi'nden halk sağlığı uzmanı Brittany Kmush, insanlara bulaşan influenza ve diğer koronavirüslerin, mevsimselliği takip etme eğiliminde olduğunu ve kuzey yarımkürede kış aylarında zirve yaptığını, ancak bu yeni virüsün benzer bir mevsimsel kalıp izleyip izlemeyeceğinin bilinmediğini belirtti.
Rutgers New Jersey Tıp Fakültesi'nde bulaşıcı hastalıkları inceleyen David Cennimo, birçok uzmanın yazın vaka sayılarının azalacağını umut ettiğini ancak tropikal ülkelerden gelecek verilerin bu umudu söndürebileceğini söylüyor.
Bununla birlikte, hem Cennimo hem de Kmush, coğrafi verilerden fazla sayıda sonuç çıkarılmaması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca virüsün kendisi ve son aylarda yayılması hakkında birçok bilinmeyene dikkat çekti.
TROPİKAL VE SICAK BÖLGELERDEKİ CORONA VİRÜS VAKALARININ KAYNAĞI NE?
Kmush, "Soru şu ki, tropikal vakalar seyahatle mi ilişkili, bilinen bir vakaya veya bilinmeyen vakalara mı bağlı?" diyor ve ekliyor: "Mevsimsellik varsa, sıcaklık arttıkça bağlantılı vakaların ve bilinmeyen menşeli vakaların düşmesini bekleriz. Sanırım Covid-19 ile mevsimsel bir kalıp görüp göremeyeceğimizi söylemek için çok erken."
Rutgers'da tıp profesörü olan Debra Chew, virüsün nasıl davrandığını anlama konusundaki eksiklik yüzünden bu noktada mevsimsellik gibi bir şeyi tahmin etmenin büyük ölçüde imkansız olduğunu belirtti. "Grip gibi her yıl tahmin edilebilir bir şekilde ilerleyen bir virüsle uğraşmıyoruz."
ÇİN'DEKİ VAKA SAYISININ AZALMASININ SEBEBİ
Koronavirüs vakaları bu hafta birçok ülkede endişe verici bir şekilde artmış olsa da, iyi haberler de var. Başlarda en kötü durumda olan ülkelerden ikisi olan Çin ve Güney Kore'deki salgınlar, her hafta azalan vaka sayıları ile durumları stabile dönüyor gibi görünüyor. Bu, sokağa çıkış yasakları, seyahat kısıtlamaları ve insanları evden çalışmaya ve sosyal mesafeyi kullanmaya teşvik etmenin yanı sıra halkın katı dezenfeksiyon protokolleri konusunda eğitilmesi sayesinde oldu.
Yine de, salgının ilk ortaya çıktığı bölgelerdeki kısıtlamalar hafifledikçe vakaların tekrar tırmanıp tırmanmayacağı veya virüsün gerçekten kontrol altında olup olmadığı konusu önümüzdeki zamanlarda belli olacak. Dünyanın diğer bölümleri sadece Corona Virüs ile başa çıkmak için eylemlerini artırdığı için, birçok kişi ısınan havalardan bir destek alınacağını umuyor. Ancak, öyle olsa bile, bu virüsten tamamen kurtulduğumuz anlamına gelmeyebilir.
Kmush, "Bu virüs hakkında hala çok bilinmeyen var. Yaz aylarında vaka sayıları azalırsa, soğuk aylarda yeniden artmasına hazırlanmak iyi bir fikir olabilir" diyor.
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