Corona Virüs, şu an yaz mevsimini yaşayan ya da sıcak ülkelerde ne durumda?

Yaz mevsimi ve sıcaklık artışı Corona Virüs'ü nasıl etkileyecek? Şu an Singapur gibi hava sıcaklığı yüksek olan, sıcak ülkelerde Corona Virüs vakaları tespit edilmiş durumda. Peki Corona Virüs sıcağa nasıl tepki veriyor? Yaz ayları geldiğinde Corona Virüs yok olacak mı? Avustralya, Singapur, Dubai gibi ülkelerde görülen Corona Virüs vakaları ne anlama geliyor?