Uzmanlardan en net cevap geldi: Virüs hangi yüzeyde ne kadar yaşar?

Corona Virüs tüm dünyaya yayılırken, uzmanlar Corona Virüs'ten korunmayla ilgili temizliğin önemine vurgu yapıyor. Peki virüsler hapşırık, öksürük sonrası hangi yüzeyde ne kadar süre canlı kalır? İşte uzmanlardan virüslerin kapı kolu, masa, tezgah gibi yüzeylere bulaştıktan sonra ne kadar süre bulaşma ihtimali taşıdığına dair açıklamalar...