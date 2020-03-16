Uzmanlardan en net cevap geldi: Virüs hangi yüzeyde ne kadar yaşar?

Corona Virüs ile ilgili korunma yöntemlerini uzmanlar paylaşmaya devam ediyor. En merak edilen sorulardan biri de, öksürük veya hapşırık sonrası virüslerin havada ne kadar süre kaldığı, virüslerin öksürük ve hapşırıkla bulaşma ihtimali. Uzmanlar bu sorulara yanıt verdi. Öksürük ve hapşırık sonrası virüsler ne kadar süre canlı kalır? Virüsler bulaştıkları yüzeyde ne kadar süre yaşar? Metal, cam, tahta, plastik, kapı kolu, masa, tezgah gibi yüzeylerde virüsler ne kadar süre yaşar?
Kaliforniya'daki Providence Saint John's Sağlık Merkezi'den Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Andres Romero, Corona Virüs'ün hangi yüzeylerde ne kadar süre canlı kalabildiğine dair bilgiler paylaştı.
İşte ABD'li uzmandan Corona Virüs'ün kumaş, çelik, bakır gibi yüzeylerde ne kadar canlı kalabildiğine dair bilgiler...
Corona Virüs pandemisinden sorumlu SARS-CoV-2 virüsü, paslanmaz çelik yüzeylerde 72 saate kadar yaşayabiliyor.
VİRÜSLER HANGİ MADDEDE NE KADAR YAŞIYOR: METAL, PLASTİK, CAM, KUMAŞ
Kartonda bu süre 24 saat iken, bakır yüzeyde ise 4 saat boyunca canlı kalabiliyor ve bulaşıcı olma ihtimali taşıyor.
Diğer koronavirüsler metal, plastik ve cam yüzeylerde dört ila beş gün yaşayabilir. Bu süre sıcaklık ve neme bağlı olarak 9 güne kadar çıkabilir.
Virüslerin kumaş üzerinde ne kadar yaşayabildikleri belirsiz. Ancak yapılan bir çalışmaya göre, yün ve pamuk gibi doğal kumaşların ipek ve sentetik kumaşlara oranla daha fazla miktarda bakteri ve mantar içermesi ihtimali var.
YÜZEYLER YÜZDE 70 ALKOL İLE, KUMAŞLAR YÜKSEK ISIDA TEMİZLENMELİ
Yüzeyleri iyi bir şekilde dezenfekte etmek için, sert yüzeyler için en az yüzde 70 alkollü temizleyici kullanmanız gerekiyor. Kumaşları ise en az 86 derece kaynar suda yıkamak öneriliyor.
ÖKSÜRÜK HAPŞIRIK SONRASI VİRÜS NE KADAR YAŞIYOR?
İşte o bilgiler...
Amerikan klinik uygulama ve araştırma kuruluşu Mayo Clinic'ten Doktor James M. Steckelberg'ün kaleme aldığı yazıda, nezle ya da grip olmuş bir kişi hapşırdığı ya da öksürdüğü zaman virüsün ne kadar süre canlı kaldığı anlatılıyor:
"Grip ya da nezle yüklü damlacıklar, nereye düştüklerine bağlı olarak birkaç saat boyunca bulaşıcı kalabilirler. Soğuk algınlığı ve grip virüsü yüklü damlacıklar, nereye düştüklerine bağlı olarak birkaç saat boyunca bulaşıcı kalabilir. Virüsler genellikle paslanmaz çelik, plastik ve benzeri sert yüzeylerde kumaştan ve diğer yumuşak yüzeylerden daha uzun süre aktif kalır. Bir yüzeyde biriken virüs miktarı, ortamın sıcaklığı ve nemi gibi diğer faktörler de soğuk ve grip virüslerinin vücut dışında ne kadar süre aktif kalacağını belirler.
KİŞİSEL TEMAS, EN YAYGIN VİRÜS BULAŞMA ŞEKLİ
Enfekte bir kişinin birkaç dakika önce hapşırdığı veya öksürdüğü bir nesneyi kullandıktan sonra grip veya soğuk algınlığı yakalamak mümkündür. Ancak enfekte olmuş bir kişiyle kişisel temas - bir el sıkışma veya öksürük veya hapşırma nedeniyle damlacıklarda nefes alma - bu virüslerin yayılmasının en yaygın yoludur.
Soğuk algınlığı veya grip virüsü bulaşmasından kaçınmanın en iyi yolu, ellerinizi sık sık sabun ve su veya alkol bazlı dezenfektan ile yıkamaktır. Ayrıca burnunuza, ağzınıza ve gözlerinize dokunmaktan veya tırnaklarınızı ısırmaktan kaçının."
Journal of Hospital Infection'da yayınlanan bir başka çalışmada, diğer SARS ve MERS koronavirüsleri üzerine yapılan 22 çalışma ortalama olarak, virüslerin metal, plastik ve cam yüzeyde oda sıcaklığında dört ile beş gün devam ettiğini, sıcaklık ve neme bağlı olarak dokuz güne kadar dayanabilme ihtimali olduğunu ortaya koyuyor.
ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi, masa üstü, kapı tokmağı, tezgah yüzeyi, lavabo, cam gibi sert yüzeyler için alkol bazlı dezenfekte edici mendiller veya en az 70 derece alkol, seyreltilmiş çamaşır suyu öneriyor.
Temizlik öncesinde ilk olarak eldiven giyerek cildinizi koruduğunuzdan emin olmalısınız. Ardından yüzeyi temizlemek için seçtiğiniz üründen tüm alana yetecek miktardan aldığınıza emin olun. Bunun için sildiğiniz yüzeyde ıslaklığın bir süre devam edip etmediğini kontrol edebilirsiniz.
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