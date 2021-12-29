Arena of Valor: Yeni Yılı Oyuncularıyla Birlikte Kutluyor

Arena of Valor: Yeni Çağ, yeni yıl coşkusunu oyuncuları ile birlikte kutluyor. En iyi Arena of Valor oyuncularının belirleneceği ve büyük final için yarışacağı üç aşamalı yeni yıl turnuvası, ünlü influencerların da katılımıyla birlikte eğlenceli anlara sahne olacak.
Yeni yıl turnuvası ilk olarak influencer maçlarıyla başlayacak. Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin yanı sıra Enes Batur, Orkun Işıtmak, Deli mi Ne? Cemre Solmaz, Cellat, LAZ, YBJ, Sesegel ve Dora'nın yer aldığı ünlü ve influencer kadrosu, ikili olarak takım kuracak. Her iki influencer, yanına 3 AoV oyuncusu alarak mücadele edecek. AoV oyuncularından maçın MVP'si seçilenler, eş zamanlı yapılan topluluk turnuvasından gelen oyuncularla birlikte final mücadesine katılacaklar. Finalde yine influencerlar, oyuncularla birlikte takım kurarak kendi aralarında oynayacaklar.
Arena of Valor: Yeni Çağ yeni yıl turnuvasının tanıtım videosunu buradan izleyebilirsiniz.
31 Aralık'ta gerçekleşecek final maçının sonunda Arena of Valor: Yeni Çağ, kazanan takım adına kadın haklarının desteklenmesi için bu alanda çalışmalar yürüten derneklere toplamda 100 bin TL bağışta bulunacak.
Turnuvanın tüm maçları, 26-31 Aralık tarihleri arasında Arena of Valor: Yeni Çağ resmi YouTube kanalının yanı sıra influencer'ların kanallarından da yayınlanacak. Tam yayın takvimi için Arena of Valor: Yeni Çağ sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.
Tüm AoV oyuncularına yeni yıl hediyeleri
Yeni yıl hediyesi olarak oyuna 30 Aralık - 5 Ocak tarihleri arasında giriş yapan tüm oyuncular Baldum karakterine ücretsiz bir şekilde sahip olurken, 1 Ocak - 16 Ocak tarihleri arasında Arena of Valor: Yeni Çağ içerisindeki Bingo oyununu oynayan kişiler Baldum için yeni bir kostüm kazanabilecek.
2022 Arena of Valor'ın yılı olacak
Bu yıl Türkiye'ye giriş yapan ve kısa sürede yüz binlerce oyuncunun günlük oynadığı bir oyun haline gelen Arena of Valor: Yeni Çağ, 2022 yılında aralarında Türkçe seslendirme özelliğinin de bulunduğu yatırımlarına ve büyümesine devam edecek.
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