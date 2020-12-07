Arktik Buzulların Erimesiyle, Binlerce Yıllık Virüsler de Geri Dönüyor!

Arktik (Kuzey Kutbu) buzulları erirken, binlerce yıl önce görülen ve bugün haklarında pek bir bilgimiz olmayan tarihi mikrop ve virüsler de hayata dönüyor.