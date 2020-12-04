Bill Gates'ten ilginç iddia! Hayatın normale dönebileceği tarihi açıkladı!

İnsanlar aylardır pandemi sırasında hayatın ne zaman "normale" döneceğini merak ediyor. Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in bir tahmini var. Gates, Perşembe günü NBC'nin "TODAY" ile yaptığı röportajda ABD'nin 2021 baharına kadar normale dönebileceğini söyledi...