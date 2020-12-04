Bill Gates'ten ilginç iddia! Hayatın normale dönebileceği tarihi açıkladı!

İnsanlar aylardır pandemi sırasında hayatın ne zaman "normale" döneceğini merak ediyor. Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in bir tahmini var. Gates, Perşembe günü NBC'nin "TODAY" ile yaptığı röportajda ABD'nin 2021 baharına kadar normale dönebileceğini söyledi...

Bill Gates, hayatın normale dönebileceği tarihi açıkladı: "4-5 ay acımasız"

Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates de zaman zaman bu açıklamalın odağında. Gates şimdi de hayatın normale dönebileceği tarihi açıkladı.

HAYAT NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Cnbc'nin haberine göre Gates, Perşembe günü NBC'nin "TODAY" ile yaptığı röportajda koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşı ve yeni tedavi yöntemleri sayesinde ABD'nin 2021 baharına kadar normale dönebileceğini söyledi.

Bununla birlikte, ABD'de salgının mevcut durumu rahatsız edici. Şu anda ABD'de Covid için hastaneye kaldırılan 100.000'den fazla insan ve toplam 13.93 milyondan fazla vaka var.

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GATES: "ÖNÜMÜZDEKİ 4-5 AY OLDUKÇA ACIMASIZ GÖRÜNÜYOR"

Gates, Savannah Guthrie'ye, "Çabamızı arttırmazsak önümüzdeki dört veya beş ay aslında oldukça acımasız görünüyor" dedi.

"İnsanların şu anda daha fazla yayılmasını azaltmak ve pandemiyi sona erdirmek için yapabilecekleri "en etkili şey", başından beri bize söylenenleri takip etmektir" ifadelerini kullandı. Gates, "örneğin insanlarla daha az ilişki kurmak ve evinizin dışından birine maruz kalabileceğiniz her yerde maske takmak" sözlerini yineledi.

AŞILAR TEDAVİYE YARDIMCI OLACAK

Ünlü girişimci Bill Gates, monoklonal antikor tedavileri (bağışıklık sisteminin virüslerle savaşma yeteneğini taklit ederek çalışan) gibi tedavi araçlarındaki gelişmelerin ve "harika aşıların" kullanıma sunulmasının da yardımcı olacağını söyledi. "Baharda, bu rakamlar yeterince büyük olacak ve kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bizim için çarpıcı bir şekilde değişmeye başlayacak ve normale döneceğiz."

Aşılar onaylanmak üzere. İlaç üreticileri Pfizer ve Moderna, Gıda ve İlaç İdaresi'nden Covid aşıları için acil kullanım izni başvurusunda bulundu. Ve Pfizer aşısı, Çarşamba günü İngiltere'de acil kullanım için onaylandı ve önümüzdeki hafta piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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