Çiftliklerden Kaçan Vizonlar, COVID-19 Salgınında Büyük Risk Olabilir

Uzmanlar, kürk çiftliklerinden kaçan ve Covid-19 ile enfekte olan vizonların hastalığı potansiyel olarak vahşi ortama ve diğer hayvanlara taşımasından endişeleniyor. Her ne kadar şu anda vahşi vizonların virüsü yaydığına yönelik bir bulgu olmasa da, SARS-CoV-2'nin yeni vahşi yaşam bölgelerinde dolaşıyor olma fikri uzmanları korkutuyor.
Bu yılın daha erken dönemlerinde Danimarka'daki çeşitli kürk çiftliklerinde yaşanan Covid-19 salgınlarının ardından, Covid-19'un insanlardan vizonlara, vizonlar arasında ve vizonlardan da insanlara bulaşabildiği ortaya çıktı. Kasım ayının başlarına gelirken Danimarkalı yetkililer ülkedeki pek çok kürk çiftliğinin "küme 5" olarak adlandırılan bir Covid-19 türevi salgını yaşadığın fark etmişti. Ardından vizon nüfusunun tamamının incelemeye alınacağı, hasta olanların öldürüleceği söylenmişti.
Geçtiğimiz hafta bir Danimarka Veterinerlik ve Gıda Kurumu yetkilisinin The Guardian'a söylediğine göre her yıl binlerce vizon, kürk çiftliklerinden kaçıyor. Bu işgalci türün pek çoğu her yıl vahşi doğada avlanıyor veya yakalanıyor. Her ne kadar sağlık yetkilileri kısa bir süre önce "küme 5"in "büyük ihtimalle" kürk çiftliklerinden arındırıldığını söylemiş olsa da, kaçmış olan vizonların Koronavirüs'ü vahşi doğada yaymış olabileceği anlamına geliyor.
Rotterdam Erasmus Üniversitesi viro-bilim başkanı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) danışmanı Profesör Marion Koopmans'ın The Guardian'a söylediği üzere, bu vizonlar nedeniyle virüs, teorik olarak kuş gribi ve domuz gribi gibi, hayvanlarda evrim geçirmeye devam ederek insanlara ve hayvanlara kalıcı bir salgın tehdidi oluşturma ihtimalini ortaya çıkartıyor.
Danimarka'nın dışında Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya ve ABD'de en az dört eyalette kürk çiftliklerindeki vizonlarda SARS-CoV-2 varlığı bildirilmiş durumda. Diğer pek çok hayvan türü gibi vizonlar da Covid-19'dan etkilenebiliyorlar ve vizon kürkü çiftliklerindeki sıkışık ortamdan dolayı, virüsün bu yakalanmış vizon nüfuslarında hızla yayılması mümkün oluyor.
Ancak henüz bu tehlikenin ne kadar ciddi veya gerçekçi olduğu belli değil. Vahşi yaşam, zaman zaman çiftlik hayvanlarına ve insanlara bulaşan kuş gribi ve domuz gribi gibi virüsler için bir rezerv oluşturabiliyor. Eğer aynı şey Covid-19 için de yaşanırsa, bu hastalığın da kuş gribi ve domuz gribi gibi kalıcı bir salgın tehdidine dönüşmesi mümkün, ancak henüz kaçınılmaz değil.
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