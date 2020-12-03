Çiftliklerden Kaçan Vizonlar, COVID-19 Salgınında Büyük Risk Olabilir

Çiftliklerden kaçan bu sevimli hayvanların, Koronavirüs salgınını çok daha kötü bir hale getirmesinden korkuluyor. Eğer korkulan olursa, COVID-19 kalıcı bir salgına bile dönüşebilir.