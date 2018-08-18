Arm, Yeni İşlemcileriyle Intel'e Oynuyor
Arm, yeni işlemcileriyle Intel'in alanında liderlik elde etme hayalini kuruyor!
Intel tabanlı bilgisayarlar yıllardır piyasaya hakim olsa da, akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda daha az başarı elde ettiler. Bu alanlarda liderler farklı. Bu noktada Arm'nin başarısı ortada. Şimdi Arm, bu koldaki başarısını PC platformuna da yansıtmaya ve Intel'İ tahtından etmeye çalışacak. En azından inandıkları şey bu.
Arm, yol haritasında ortaya çıkarttığı yeni işlemcileri ile performans açısından Intel'ın Core ailesini hedef aldığını gösterdi. Firma, Cortex-A76 çiplerini doğrudan Intel'in Core işlemcileriyle karşılaştırdı ve 2019 ile 2020 yıllarında piyasaya çıkacak olan Deimos ve Hercules kod adlı 7mm ila 5mm fabrikasyon süreçlerinin sahibi işlemcilerini de bir nevi tanıtmış oldu.
Arm, şu ana kadar Microsoft ve Google gibi ile iyi bir iş birliğinde bulundu ve bununla ARM tabanlı Windows işletim sistemli Chromebook'larda kendine yer buldu. Yeni güçlü işlemcileriyle bu alandaki saygınlığını arttırmayı düşünen şirket, Cortex-A76 tabanlı işlemciler ve ötesine geçtikçe, daha kabiliyetli cihazların ortaya çıkacağını düşünüyor.
Ercan Uğurlu
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