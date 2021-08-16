Arnold Schwarzenegger'den Aşı Karşıtlarına: "Sen Bir Ahmaksın"

Ünlü aktör Arnold Schwarzenegger, kişisel özgürlük adına COVID önlemlerini çiğnemeye veya aşı olmamaya kararlı insanlar için cesur sözler sarf etti: "Sen bir ahmaksın."
Arnold, bu mesajı zorlu Delta varyantı ile güçlenen COVID-19'un yakın zamanda yeniden canlanmasından bahsettiği dört dakikalık bir Instagram videosu aracılığıyla iletti. Salgını yenmek için "bir araya gelme" ruhuyla, yüz maskeleri gibi COVID-19 önlemlerini hiçe sayan insanları, körü körüne kişisel özgürlük arayışlarının başkalarını riske atabileceğini savunarak eleştirdi.
Schwarzenegger "Her zaman 'Ah, benim ilkelerime göre burası özgür bir ülke ve benim maske takmama özgürlüğüm var' demektense bir araya gelmeliyiz. Evet, maske takmama özgürlüğün var, ama... maske takmadığın için salaksın çünkü çevrendeki diğer insanları koruman gerekiyor" dedi. Aktör, sözlerine şöyle devam etti: "Ortada bir virüs var. İnsanları öldürüyor ve bunu önlememizin tek yolu aşı olmak, maske takmak, sosyal mesafeyi korumak, sürekli el yıkamak. Tek yapmamamız gerekense şu: 'Özgürlüğüm. burada engelleniyor" diye düşünmek. Hayır. Özgürlüğünü boş ver. Çünkü özgürlükle birlikte yükümlülükler ve sorumluluklar da gelir... Başkalarına bulaştırdığın zaman, işte o zaman iş ciddileşiyor."
Konuşmanın devamı daha da ilginç: "'Kimse bana bu trafik ışığında duracağımı söyleyemez... Hemen geçip gideceğim' diyemezsiniz. Sonra başkasını öldürürsün, o zaman bu seni ilgilendirir."
Arnold, uzmanlara güvenme konusunda bu yılın başlarındaki tavsiyesini de yineledi. Schwarzenegger, eğer kas geliştirmeyi öğrenmek istiyorsanız, onu dinlemeniz gerektiğini söylüyor (çünkü bu konuda bir uzman sayılabilir). Bununla birlikte, virüs ve aşı hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, bilim adamlarını dinleyin diyor: "Ben kas geliştirme konusunda bir uzmanım... Kaslar hakkında benden daha fazla şey bilen kimse yok çünkü bu konuyu 50 yıldır araştırıyorum. Ve aynısı virüs için de geçerli... Her yıl bu konuyu inceleyen uzmanlar var. Dr Fauci gibi; muhtemelen tüm hayatı boyunca bu işin içindeydi... Neden böyle birine inanmıyorsunuz? Onlara inanıyorum ve ben onları takip ediyorum."
Schwarzenegger "Burada kimseyi kötülemek istemiyorum," diye devam diyor ve ekliyor: "Ama sadece herkese söylemek istedim, birlikte çalışalım ve savaşmayı bırakalım çünkü ortada bir virüs var ve aşı olmak [ve] maske takmak daha iyi."
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