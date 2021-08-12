Uzayda Reklam Yapmak İsteyenlere Müjde: Artık Reklamınız Uzaya da Çıkacak!

Dış uzay zorlu koşullarının yanı sıra, hiçbir markanın bulunmamasıyla da öne çıkıyor. Ancak bu durum, reklamları uzaya göndermeyi planlayan yeni bir Kanadalı firma sayesinde değişebilir. Geometric Energy Corporation (GEC) firması, SpaceX tarafından gelecek yıl fırlatılması planlanan, görüntüleri pikselli bir ekranda çalıştırabilen bir uydu tasarladı.
GEC kurucu ortağı Samuel Reid, Business Insider ile yaptığı röportajda, reklamların CubeSat olarak bilinen küçük, küp şeklindeki bir uydunun yanında gösterileceğini söylüyor. Reklam alanı satın almak isteyenler, ekranda belirli bir pikseli talep etmek, bulmak ve tasarlamak için jeton (token) satın almak zorunda kalacaklar.
Biri pikselin X koordinatını, diğeri ise Y koordinatını belirleyen beş farklı jeton türü bulunuyor. Diğer ikisi, alıcıların piksellerinin rengini ve parlaklığını kontrol etmesine izin verirken, son jeton ise reklamın ne kadar süreceğini belirliyor.
Yörüngeye girdikten sonra, ekranı filme almak ve YouTube veya Twitch'e canlı yayınlamak için bir selfie çubuğu kullanılacak ve tüm Dünya sakinlerinin uydu tarafından barındırılan reklam maratonunu izlemesine izin verilecek.
Bu jetonların fiyatı henüz açıklanmasa da Reid, firmanın reklam alanı karşılığında sadece kripto paraları kabul edeceğini doğruladı. Söylediğine göre bu karar, "uzaya erişimi demokratikleştirmeye ve merkezi olmayan katılıma izin vermeye" yardımcı olacak.
CubeSat Nedir?
CubeSat'lar, çeşitli amaçlar için kullanılabilen küçük, hafif uydular ve genellikle başka bir göreve gönderilirken fazladan alana sahip olan roketler ile yörüngeye yolculuk yapıyor. GEC tarafından tasarlanan CubeSat'ın, gelecek yıl aya giderken SpaceX'in Falcon 9 Roketiyle fırlatılması planlanıyor.
Konsept, benzersiz reklam kanallarından yararlanmak isteyen işletmelere hitap edecek olsa da, Reid, sanatçıların ve ticari ilgisi daha az olan diğer kişilerin de piksel satın alabileceğini söylüyor: "Logolarını tasvir etmek isteyen şirketler olabilir ... veya biraz daha kişisel ve sanatsal hale dönüşebilir. Umarım insanlar uygunsuz, aşağılayıcı veya saldırgan bir şeye para harcamazlar."
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