Uzayda Reklam Yapmak İsteyenlere Müjde: Artık Reklamınız Uzaya da Çıkacak!

Yeni bir Kanadalı firma, Elon Musk'ın SpaceX'inin de yardımıyla uzaya reklam göndereceğini açıkladı. Başrolde ise, küçük uydular CubeSat'lar olacak!