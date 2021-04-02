Artık Facebook'ta Gönderilere Kimlerin Yorum Yapabileceğini Seçmek Mümkün

Facebook yeni yaptığı duyuru ile kullanıcılara platform üzerindeki deneyimlerini kontrol etmelerini sağlayacak yeni kontrollerin sunulduğunu açıkladı. Öncelikle kullanıcılar, artık yayınlarına kimlerin yorum yapabileceğini kontrol edebilecek.
Sosyal ağ üzerinde yayınlarınızı kimin gördüğünü kontrol uzun bir süredir mümkündü ancak artık yorumlar için de ayrı kontroller olacak. Örneğin bir yayın herkese açık olmasına rağmen sadece arkadaşlarınızın yorum yapmasına izin verebileceksiniz. Ayrıca sadece bahsettiğiniz/etiketlediğiniz kişilerin ve sayfaların yorum bırakmasına izin verebileceksiniz. Görünene göre bu özellik, geçtiğimiz yaz benzer bir seçenek sunan Twitter'ı takiben sunuluyor.
Ayrıca Facebook, kısa bir süre önce Haber Akışınızda gördüklerinizi kontrol etmek için de yeni seçenekler sundu. Artık Haber Akışınızda öne çıkmaları için 30'a kadar arkadaşınızı veya sayfayı favorilerinize ekleyebiliyorsunuz ya da sadece favorilerinizden gelen yayınları görmek için yeni Haber akışı filtresini kullanabiliyorsunuz. Bu yeni filtreye, Android üzerinde Haber Akışı'nda yukarı kaydırarak ulaşılabilen ve iOS'a da "önümüzdeki haftalarda" gelecek olan Akış Filtre Çubuğu ile ulaşılabiliyor.
Son olarak Facebook, Haber Akışınızda karşınıza çıkan önerilen içerikleri neden gördüğünüze yönelik daha fazla bilgi veriyor. Önerilerdeki üç noktaya dokunarak "Neden bunu görüyorum?"u seçerseniz, Facebook'un o yayını sizin için neden öne çıkardığını öğrenebiliyorsunuz. Bu sebepler benzer konulara olan ilginiz, o kullanıcı veya sayfa veya konum ile geçmiş etkileşimleriniz gibi şeyler olabiliyor.
Firma, bu adımları atarken platformlarını, kullanıcıları için sağlıklı ve güvenli tutmayı hedefliyor. Ayrıca firma kısa bir süre önce gruplardaki potansiyel olarak zararlı içerikleri kontrol etmek için de yeni araçlar sunmuştu ve Instagram üzerinde de gençleri, potansiyel olarak tehlikeli yetişkinlere karşı korumak için adımlar atıldı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın