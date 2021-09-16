Artık Parolaya İhtiyacınız Yok: Microsoft Sözünü Tuttu, Parolaları Öldürdü

Microsoft, sıklıkla parolaların ortadan kalktığı ve biyometrik taramalar, doğrulama kodları, güvenlik anahtarları ve Authenticator (Kimlik Doğrulayıcı) uygulamaları gibi alternatif kimlik doğrulama yöntemlerinin kullanıldığı bir geleceğin ilerlemenin yolu olduğunu tekrarlıyor. Google da bu düşünceyi destekliyor. Ve şimdi Microsoft, bu sözünü yerine getirdi ve Microsoft hesabınızda oturum açmak için artık bir parolaya ihtiyacınız olmadığını duyurdu. Şirket, yaptığı resmi açıklamada rahatsızlık, güvensizlik ve insanların kayda değer bir kısmının parola sıfırlama işleminden geçmek yerine üçüncü taraf bir hizmeti kullanmayı tercih etmesi gibi parolaların kullanımıyla ilgili bir dizi sorundan bahsetti.
Artık, Microsoft hesabınızdan bir parolayı tamamen kaldırabilir ve bunun yerine Windows Hello, güvenlik anahtarları, doğrulama kodları veya Microsoft Authenticator uygulaması gibi alternatif kimlik doğrulama yöntemlerini kullanarak firmanın hizmetlerinde oturum açabilirsiniz. Redmondlu teknoloji devi, insanların şifrelerini hesapları arasında yeniden kullanmalarından veya yeni şifreler oluşturmak için basit formüller kullanmalarından dolayı şifrelerin kötü niyetli saldırılara karşı oldukça hassas olduğunu söylüyor. Güvenlik açığı bulunan hesaplara erişmek için çeşitli yöntemler kullanabilen bilgisayar korsanları için bu şifreleri tahmin etmek göreceli olarak daha kolay oluyor. Nitekim, Birleşik Krallık hükümeti bile kısa süre önce halka karmaşık şifreler düşünmek veya mevcut bir şifreyi yeniden kullanmak yerine rastgele üç kelimenin birleşiminden oluşan benzersiz şifreler kullanmalarını tavsiye etti.
Yazılım devi, Microsoft hesabınızı gerçekten şifresiz kullanmak için öncelikle Microsoft Authenticator uygulamasını yüklemeniz ve hesabınıza bağlamanız gerektiğini belirtiyor. Sonrasında, buradaki portala gidin ve Gelişmiş Güvenlik Seçenekleri > Ek Güvenlik > Parolasız Hesap > Aç'ı seçin. Ekrandaki istemleri tamamladığınızda, "hesabınızın güvenliğini artırdınız ve şifrenizi kaldırarak oturum açma deneyiminizi iyileştirdiniz" şeklinde bir bildirim görüntülenecek.
İsterseniz hesabınızı parola kullanacak şekilde yeniden yapılandırabilirsiniz, ancak Microsoft'tan gelen mesaj açık: Gerçekten de parolaları tamamen yok etmek istiyor.
Bu yenilik şu anda aktif durumda ancak herkese ulaşması biraz zaman alabilir.
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