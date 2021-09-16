Artık Parolaya İhtiyacınız Yok: Microsoft Sözünü Tuttu, Parolaları Öldürdü

Microsoft, sıklıkla bahsettiği "parolaları öldürme" planını en sonunda gerçeğe dönüştürdü. Artık Microsoft hesabınız için parola girmenize gerek yok!

  • Levent Öztürk
Microsoft Sözünü Tuttu, Parolaları Öldürdü

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