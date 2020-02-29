Artık Yıl nedir? Artık Gün neden Şubat'a eklenir?

Artık gün için bu yıl Google, 29 Şubat Doodle'ı hazırladı. Dört yılda bir gerçekleşen 29 Şubat yani Artık Gün ne anlama gelir? Artık Yıl nasıl hesaplanır? Şubat ayı neden ve ne zaman 29 çeker? Artık Gün neden Şubat ayına eklenir? Hepsini kısa ve sade açıklama biçimde haberimizde açıkladık!