Artık Yıl nedir? Artık Gün neden Şubat'a eklenir?

Bu sene Şubat ayı 29 gün sürdü. 28 gün olan Şubat ayına bir gün eklenmesi ile Şubat ayı 29 gün oldu. Peki Artık Gün ya da Artık Yıl Günü nedir?
Arama motoru Google, 29 Şubat / Artık Gün için bir Doodle hazırladı. Doodle'a tıkladığınızda artık gün ile ilgili hazırlanan içeriklere ulaşabiliyorsunuz. Peki artık gün nedir, artık yıl neye denir?
ARTIK GÜN NEDİR, ARTIK YIL NE ANLAMA GELİR?
Artık Gün, Dünya'nın Güneş'in etrafında tam tur dönmesi 365 gün 6 saat sürer. Yılları biz 365 gün olarak sayarız ve bu 6 saatler birikir.
Biriken 6 saatlik dilimler 4 yıl sonunda 1 tam gün oluşturur (4x6=24). 24 saat ise bir gün eder ve bu 4 yılda bir ortaya çıkan güne Artık Gün diğer bir ismiyle Artık Yıl denir.
ARTIK GÜN / ARTIK YIL NASIL HESAPLANIR?
Artık yıllar 4 rakamının katı olan yıllardır; 2004, 2008, 20016, 2020 gibi. Bu kurala göre bir sonraki artık yıl 2024 yılı olacak. Dört yılda bir 365 gün 6 saat süren yıldan kalan 6 saatler birikerek 24 saat oluşturur ve ortaya 1 gün (24 saat) çıkar.
ARTIK GÜN NEDEN ŞUBAT AYINA EKLENİR? ŞUBAT NEDEN VE NE ZAMAN 29 ÇEKER?
Peki Artık Gün neden Şubat ayına eklenir? Bugün kullandığımız takvim Jülyen takvimdir. Bu takvimi Roma imparatoru Julius Caesar yani bildiğimiz Jül Sezar hazırlatır. Bu takvime göre bir yıl 365 gün 6 saat sürüyor demiştik. Dört yılda bir 366 gün ortaya çıkıyor. 366 tam olarak 12'ye bölünemediği için bazı aylar 30 bazı aylar 31 gün sürer. Jülyen takvime göre yılın son ayı aslında Şubat'tır. Caesar'ın adı Julius, July olarak geçen Temmuz ayına ismini verir ve temmuz ayı da 31 gün sürer.
Caesar'dan sonra yaşayan Roma imparatoru Augustus da kendi adını Ağustos ayına verir. Fakat Ağustos, Temmuz gibi 31 gün sürmüyordur ve bu gurur meselesi olur. Astronomlar ayları tekrar bölerken hesaplamayı Şubat ayını yılın son ayı oluşuna göre yaparlar. Ağustos ayına eklenecek olan 1 gün, Şubat ayından alınır. Sonrasında Şubat ayı 28 gün olur ve 4 yılda bir 29 olmaya başlar. İşte Şubat ayının 29 çekmesinin sebebi de budur.
JULIUS CAESAR (JÜL SEZAR) BUGÜN YAŞASA NASIL GÖRÜNÜRDÜ?
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