Aşı Karşıtlarına Yeni Bir Şok Daha: Artık Tüm Ücreti Kendileri Ödeyecek!

Singapur'da COID-19 aşısı olmayı reddeden aşı karşıtları, eğer Koronavirüs'e yakalanırlarsa tüm tedavi ücretlerini kendileri ödemek zorunda kalacak!

  • Levent Öztürk
Aşı karşıtlarına yeni bir şok daha!

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