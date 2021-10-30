Aşılara Dirençli Olabilecek, Yeni Bir Covıd-19 Varyantı Daha: A.30...

Nature Cellular and Molecular Immunology'de yayınlanan yakın tarihli bir araştırmaya göre, 2021 baharında Angola ve İsveç'te birden fazla hastada tespit edilen nadir bir COVID-19 varyantı aşı kaynaklı antikorlardan etkilenmeme konusunda son derece başarılı olabilir. İlk olarak Şubat ayında Tanzanya'da tespit edilen A.30 varyantı, koronavirüse karşı korunmak için aşılara giderek daha fazla bağımlı hale gelen bir dünyada belirgin bir tehdit oluşturabilir, ancak şimdilik izole durumda.
A.30, salgının kökü olduğu düşünülen ve ilk tanımlananlar arasında yer alan A soyunun bir uzantısı olarak tanımlanabilir. Ancak, Spike proteinindeki çoklu mutasyonlarla bu çalışmada Beta (B.1.351) ve Eta (B.1.525) varyantlarıyla karşılaştırılan türün, diğer varyantlardan belirgin şekilde farklı olduğu görülüyor. Özellikle, bu mutasyonların bazıları, antikorları nötralize ederek doğrudan hedeflenen iki ayrı alanda bulunuyor ve bu, aşının diğer varyantlarla karşılaştırıldığında A.30'a karşı iyi performans göstermeyebileceği anlamına geliyor.
Tanzanya'daki keşfinden bu yana Angola'dan 3 ve İsveç'ten 1 dizi ile çok az A.30 vakası bulunuyor. Bu nedenle, varyant üzerinde çok az araştırma yapıldı.
Varyantın ne kadar tehlikeli olabileceğini keşfetmek için Almanya, Göttingen'den araştırmacılar, virüsün konakçı hücrelere ne kadar başarılı bir şekilde bulaşabileceğini incelemek amacıyla birden fazla insan hücre hattı kullandılar ve ardından, aşılama sonrası gelişen nötralize edici antikorlara maruz bırakıp A.30'un taşıdığı mutasyonlara karşı etkinliğinin hala aynı olup olmadıklarını kontrol ettiler.
Beta ve Eta ile karşılaştırıldığında, A.30; böbrek, karaciğer ve akciğer hücreleri de dahil olmak üzere çoğu konakçı hücreye girişi önemli ölçüde daha başarılı oldu ve şu anda COVID-19'a (bamlanivimab) karşı kullanılan bir monoklonal antikor tedavisine dirençliydi; ancak, diğer monoklonal antikorların (bamlanivimab ve etesevimab) kombine tedavisine karşı hassastı.
Pfizer-BioNTech ve Oxford-Astrazeneca aşılarından aşı kaynaklı antikorlara karşı test edildiğinde, A.30, test edilen diğer varyantlardan daha dirençliydi.
Araştırmacılar, mevcut aşılardan etkili bir şekilde kaçmak için bir araç setine sahip olan bu varyantın hücrelere girişte daha başarılı olabileceği sonucuna varıyor. Bu sonuçlar, A.30'un önümüzdeki aylarda yakından izlenmesi gerektiğini ve ülkelerin A.30'un daha yaygın hale gelmesi durumunda bir salgını durduracak önleyici tedbirlere öncelik vermesi gerektiğini gösteriyor.
Ancak bu tür, muhtemelen düşük prevalansı nedeniyle, şu anda DSÖ tarafından bir İlgi veya Endişe Varyantı olarak sınıflandırılmıyor...
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