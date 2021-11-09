Avrupa, Bir Kez Daha COVID-19 Salgınının Merkez Üssü Haline Geldi!

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın bir kez daha COVID-19 salgının merkezi olduğunu bildirdi. Geçtiğimiz hafta, Rusya Federasyonu ve birkaç eski Sovyet cumhuriyetini de içeren bölgede yaklaşık 1.8 milyon yeni vakanın yanı sıra haftalık 24.000 ölüm bildirildi. Bu, önceki haftaya göre vakalarda yüzde altı ve ölümlerde yüzde 12'lik bir artış anlamına geliyor.
Rusya, İngiltere ve Almanya'da her gün on binlerce yeni vaka görülürken, bölgede son beş haftadır vakalar artıyor. DSÖ Avrupa bölge direktörü Dr. Hans Kluge, durumun ciddi seviyede endişe verici olduğunu ve Avrupa'nın Şubat ayına kadar 500.000 önlenebilir ölümle karşı karşıya kalma riskini taşıdığını belirtti.
Kluge düzenlediği basın toplantısında, "Avrupa, bir yıl önce olduğu gibi tekrar salgının merkez üssü haline geldi" dedi ve ekledi: "Taktiklerimizi, Covid-19'daki dalgalanmalara tepki vermekten ziyade en başta bunların olmasını önlemeye yönelik olarak değiştirmeliyiz."
Kluge, insanların aşı yaptırmasını ve sosyal mesafeye uymasını, maske takmasını ve kapalı alanların iyi havalandırılmasını tavsiye etmeye devam ediyor.
DSÖ sağlık acil durumları programının yönetici direktörü Mike Ryan, aynı basın toplantısında, "Avrupa'nın geçen hafta küresel vakaların yarısından fazlasını temsil ettiğini yansıtmak çok önemlidir, ancak bu eğilim değişebilir" dedi.
Mike Ryan, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bence bu, aşının bulunmasına rağmen dünyanın Avrupa'da neler olduğunu görmesi için bir uyarı atışı. Ve bence hepimiz iki katına çıkmalı ve bulaşma zincirindeki son kişi olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya kendimizi yeniden adamalıyız."
Birleşik Krallık'ta, son birkaç ayda yüz binlerce yeni vaka bildirildi ve ölüm sayısı yaz boyunca istikrarlı bir şekilde arttı. Nüfusun yaklaşık yüzde 67'sinin aşılandığı Almanya'da, son birkaç haftadaki ani artışın aşısız insanlardan kaynaklandığına inanılıyor. Portekiz, İspanya ve İtalya gibi ülkeler, nüfuslarının en az yüzde 78'ine ilk dozu vermiş olsa da, birçok ülkede aşılama hızı yavaşladı.
Grip vakaları kış aylarında artma eğilimi gösterdiğinden dolayı, hastaneye yatış ve ölümlerin sayısı, hastanelerde artan baskı dönemleriyle aynı zamana denk gelebiliyor ve bunun da endişe verici olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta bölgedeki en kötü iki ülke, COVID-19 nedeniyle 8.100'den fazla ölüm gören Rusya ve 3.800 ölüm bildiren Ukrayna oldu.
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