AŞK 101 hakkında bilmeniz gerekenler! Şarkıları, yeni sezon tarihi, oyuncuları

Aşk 101 Netflix platformunda 24 Nisan'da yayınlanmaya başladı. 1. sezon 1. bölümü ile dikkatleri üzerine toplayan dizinin konusu oldukça dikkat çekici.
Aşk 101 Konusu Nedir?
Dizi 1998 yılından günümüze uzanan, dışlanmış bir grup gencin hikayesini konu alıyor. 17 yaşındaki bir grup gencin, okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma planı anlatılıyor. Gençler, öğretmenleri okulda tutmanın en iyi yolunun da aşktan geçtiğine inanıyor.
" 1990'lar Türkiyesi'nde, dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için sebebi olsun diye sevgili öğretmenlerini birine âşık etmek için el ele verir. Okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma konusunda plan yapan 17 yaşında bir grup asi genci odağına alan hikaye gençlerin aşkı keşfetme süreçlerini odağına alıyor. 1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek üzere işe koyulduklarında asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar ve bu yolculukta beraberken güçlü olduklarını, sevginin ise zorla var edilemeyeceğini fark ederler."
Aşk 101 Kaç Bölüm?
Kısa bir sürede geniş bir hayran kitlesi oluşan Aşk 101 dizisi oyuncu kadrosu ile de beğeni topluyor. Senaryosunu Meriç Acemi'nin, yönetmenliğini ise Ahmet Katıksız'ın üstlendiği dizinin 1. sezonu 8 bölümden oluşuyor. Dizinin 2. sezonu şimdiden heyecanla bekleniyor.
Aşk 101 2. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?
Aşk 101 ikinci sezonu için Ocak ayında sete çıkılacağı ifade ediliyor.
Aşk 101 Oyuncuları
Yapım şirketi Ay Yapım olan dizinin oyuncu kadrosu da TV dünyasından gayet iyi tanınan ve son yıllarda çıkış yakalayan genç oyunculardan oluşuyor.
- Kaan Urgancıoğlu (Kemal)
- Kubilay Aka (Kerem)
- Pınar Deniz (Burcu)
- Alina Boz (Eda)
- Mert Yazıcıoğlu (Sinan)
- İpek Yazıcı (Işık)
- Selahattin Paşalı
- Bade İşçil
- Tuba Ünsal
- Müfit Kayacan (Necdet)
- Selen Domaç
- Tarhan Karagöz
- İdil Arkut
- Merve Akkaya
- Sekvan Serinkaya
- Feri Güler
- Fahri Öztezcan
- Gökhan Bozkurt
- Fırat Bozan
- Hüseyin Şirin
Spotify'da Aşk 101 Etkisi
Aşk 101 ile bugünün gençleri, neredeyse 20 yıl öncesinin şarkılarını dinledi. Bugün, Sevmek İstiyorum ve Daha Mutlu Olamam... Bu şarkıları kim unutabilir? Aşk 101 ile Spotify'da bu şarkılar yeniden popüler oldu.
Netflix'in 24 Nisan tarihinde yayınlanan yerli dizisi Aşk 101'in müzikleri Spotify'da büyük ilgi gördü. Gençlik, komedi-drama türünde kaleme alınan ve izleyicileri 1998 yılında liseli bir grup gencin hayatına götüren Aşk 101, onları aynı zamanda 90'lı ve 2000'li yılların müzikleriyle de buluşturdu. Öyle ki, Şebnem Ferah'ın 'Bugün' adlı şarkısının Spotify'daki dinlenme oranı dizinin yayınlandığı ilk 10 günde, bir önceki 10 güne kıyasla yüzde 6593 arttı. Dizinin müzikseverlerle buluşturduğu şarkılar arasında sürprizler de var. Örneğin, Erkut Taçkın'ın 'Sevmek İstiyorum' adlı şarkısının dinlenme oranı, dizinin seyirciler ile buluşmasından sonraki ilk 10 gün içinde yüzde 3415 artarak en çok dinlenen Aşk 101 soundtrack kayıtları içinde ikinci sıraya yerleşti.
Üçüncü sırada ise mor ve ötesi hayranlarının unutamadığı ve bugün yeniden gençlerle buluşan 'Daha Mutlu Olamam' yer alıyor. Daha Mutlu Olamam'ın dinlenme oranı, dizinin yayına girmesini takip eden ilk 10 gün içinde yüzde 2589 arttı. Daha Mutlu Olamam ayrıca, Aşk 101 yayınlandıktan iki gün sonra Türkiye TOP 50 Listesi'nde hızla 3'üncü sıraya tırmandı ve takip eden 1 hafta boyunca ilk 5'teki yerini korudu.
Aşk 101 Şarkıları: TOP 5
İşte Aşk 101'in Spotify'da en çok dinlenen TOP 5 şarkısı:
(24 Nisan ile 3 Mayıs arasındaki dinlenme oranlarına dayanmaktadır)
- Bugün – Şebnem Ferah
- Sevmek İstiyorum – Erkut Taçkın
- Daha Mutlu Olamam – Mor ve Ötesi
- Hayatı Yaşa – Duman
- Bir Sana Bir de Bana – Baba Zula
Aşk 101'de yer alan şarkılar Spotify'da büyük ilgi görürken, aynı zamanda müziğin kuşakları birleştiren gücü de bir kez daha ortaya çıktı. Aşk 101'in Spotify'da en çok dinlenen top 5 şarkısı, daha çok 18-24 yaş aralığındaki gençler tarafından dinlendi. Böylece Spotify, o yıllarda doğmamış ya da daha çok küçük olan bir nesil ile bugünün orta yaş mensuplarını aynı şarkılarda buluşturdu.
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