Netflix, "Made in Africa" Adını Verdiği Yeni Özel Bölümünü Kullanıma Sundu

Akış devi Netflix, Afrika Ayı'na özel olarak hazırladığı "madeinafrica" bölümünü tüm dünyada yayınladı. İşte "Afrika Yapımı" bölümünde bizleri bekleyenler...

  • Levent Öztürk
Netflix'ten yeni bir özel bölüm: "Afrika Yapımı"
Netflix

Netflix, Afrika Ayı'nı kutlamak ve firmanın kıtaya ve kıtanın yaratıcı topluluğunu desteklemek amacıyla, "Afrika Yapımı" adını verdiği yeni bir liste oluşturdu. Afrika dizileri, filmleri ve belgesellerinden oluşan listeye madeinafrica  bağlantısından ulaşılabiliyor.

Küresel olarak herkese açık olan bu liste, eski filmlerin yanı sıra ve Queen Sono ve Blood&Water gibi Netflix Orijinal yapımlarını da dahil olmak üzere 100'den fazla başlık içeriyor. Ayrıca listede, daha önce sadece Afrika ülkelerinde yayımlanmış olan filmler de kutlama dahilinde listede yer alıyor.

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