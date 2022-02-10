Assassin's Creed Valhalla'dan Şaşırtan Haber: Daha Fazla Genişlemeyecek!

Ubisoft'un, Assassin's Creed Valhalla'yı artık daha fazla genişletmeyeceği söyleniyor. Şirketin bunun yerine, Assassins Creed için farklı planları var gibi görünüyor...