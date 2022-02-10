Assassin's Creed Valhalla'dan Şaşırtan Haber: Daha Fazla Genişlemeyecek!

Ubisoft'un altın madeni Assassin's Creed serisi, son oyunu Valhalla ile yine oyun severlerin ilgi odağı olmayı başardı. Elbette bunda şirketin oyuna verdiği önemli desteğin de hakkı var. Assassin's Creed Valhalla piyasaya çıktığından beri çok sayıda güncelleme ile genişlemeye uğradı ve böylece oyuncular her defasında yeni bir maceranın daha kapılarını araladılar. Ancak görünüşe göre artık bunun sonu geldi.
Bloomberg'in haberine göre Assassin's Creed Valhalla için artık daha fazla genişleme olmayacak. Yani oyuna gelecek güncellemeler ile ek paketler oyun severlere sunulmayacak. Peki, bu Assassin's Creed Valhalla'nın öleceği anlamına mı geliyor derseniz, eğer herhangi bir güncelleme gelmeyecekse buna "evet" şeklinde yanıt verilebilir. Ancak Ubisoft'un farklı planları var gibi.
Zira söylentiler bununla sınırlı değil. Ubisoft'un Assassin's Creed Valhalla için bir genişleme paketi olarak hazırladığı bir bölümün artık sadece bir genişleme paketi ile sınırlı kalamayacağı söyleniyor. Evet, bunun anlamı yeni bir oyun! Buna göre Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla için hazırladığı ek paketi, yeni oyun olarak sunmak istiyor. Elbette oyunun şu an için ne adı ne de sanı belli, fakat birkaç kaynaktan gelen bilgiye göre, yeni oyunda Valhalla'da ortaya çıkan bir suikastçi olan Basim'in başrolde olmasını bekleyebiliriz. Elbette bunlar şimdilik söylediğimiz gibi sızıntı.
Ubisoft da konuyla ilgili açıklama yapmış ve şu an için bu tür spekülasyonlarla ilgilenmediklerini söylemiş. Bekleyip göreceğiz.
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