Aston Martin'den Çok Yetenekli Bir Dikiz Aynası!

Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca pek çok farklı otomobil üreticisi, araçlarına kameralar ekleyerek sürücülerin çevrelerini daha kolay kontrol etmelerine yardımcı olmaya çalışıyor. Örneğin Nissan ve Cadillac, 2015 yılından beri kamera tabanlı arka görüş aynaları sunuyor. Görünene göre Aston Martin, aynaların bu yeni sistemlerde çok daha fazla yeri olduğunu düşünüyor.
Firma, önümüzdeki hafta kapılarını açacak olan CES sırasında üç kamera kullanan karma bir arka görüş aynasını tanıtmayı planlıyor. Full Display Mirror (FDM – Tam Ekran Ayna) adı verilen ünite, firmanın Michigan tabanlı otomobil parçası üreticisi Gentex Corporation ile ortak çalışması sonucu geliştirildi. Bu dikiz aynası, aynı anda üç farklı video akışını göstererek hem arkanızda ne olduğunu hem de kör noktaları görebilmenizi sağlıyor.
İki yan kamera aracın yan aynalarında yer alırken, arka kamera aracın tavanında yer alıyor. Eğer bu kameralar düzgün çalışmazsa veya zorlu hava şartlarında sürüyorsanız, aynayı ekranı otomatik kararan bir ayna olarak kullanabiliyorsunuz. Ayrıca üniteyi isteğinize göre ayna ve kamera görüntüleri arasında istediğiniz gibi ayarlamanız da mümkün.
İki firma, FDM'nin bir prototipini Aston Martin DBS Superleggera aracı üzerinde göstermeyi planlıyor.
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