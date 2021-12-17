ASUS, 12 GB VRAM'e Sahip Dual GeForce RTX 2060 Modelini Duyurdu

ASUS, Dual GeForce RTX 2060 ekran kartlarının 12 GB VRAM ile yenilenmiş sürümlerini duyurdu. ASUS Dual GeForce RTX 2060 EVO ve EVO OC Edition adında tasarlanan iki yeni model, uygun maliyetli oyun sistemleri için ideal çözüm sunuyor. Daha önceki sürümde olduğu gibi, bu yeni kartlar da 2,7 yuva yer kaplayan soğutma bloklarıyla ısıyı uzaklaştırmak için yeterli yüzey alanı sağlıyor. ASUS Eksen teknolojili iki fan, IP5X standardında toz geçirmezlik özelliğine ve daha fazla hava akımı sağlayan büyük kanatlara sahip. Kanatların etrafındaki bariyer halkaları soğutma bloğuna giden hava için en uygun miktarı belirliyor. Fanlar sürekli çalışmaya gerek kalmadan havayı en çok ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırıyor. Böylece kullanıcılar daha sessiz ve serin bir oyun deneyimi yaşıyor.
Hafif yük altındayken fanlar hiç dönmüyor. ASUS 0 db teknolojisi, ancak GPU 55 dereceye ulaştığında fanları döndürüyor. GPU 50 dereceye geldiğinde ise fanlar tamamen durarak kartın tamamen sessiz çalışmasını sağlıyor. Birinci sınıf kapasitörler ve çekirdeği alaşımlı bobinler yüksek performans ve uzun ömür için sağlam güç dağıtımı yapıyor.
Bu yeniden tasarlanan GeForce RTX 2060 ekran kartı 12 GB video bellek ile en son yapımlara yetecek kapasiteyi sunuyor. Oyuncular ayrıca 2060'ın RT çekirdeklerinden gelen tüm ışın izleme gücüne ve özel Tensor çekirdekleri tarafından sunulan fantastik DLSS ölçeklendirme özelliğine kavuşuyor. Desteklenen oyunlar GPU'nun yükünü artırmadan yüksek çözünürlükte oynanıyor.
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