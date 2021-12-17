ASUS, 12 GB VRAM'e Sahip Dual GeForce RTX 2060 Modelini Duyurdu

DLSS, ışın izleme ve iki kat bellek kapasitesiyle 1080p oyun deneyimi yeniden tanımlanıyor.

ASUS, 12 GB'lı GeForce RTX 2060'ı Duyurdu

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