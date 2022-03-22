ASUS'tan AMD Ryzen 7 5800X3D ve Yeni İşlemciler İçin BIOS Desteği

ASUS, AMD Ryzen 7 5800X3D ve diğer yeni işlemciler için BIOS desteğini duyurdu.

  • Ercan Uğurlu
ASUS Yeni İşlemciler İçin BIOS Desteğini Duyurdu

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