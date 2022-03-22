ASUS'tan AMD Ryzen 7 5800X3D ve Yeni İşlemciler İçin BIOS Desteği

ASUS, çeşitli anakart modellerini 5000 ve 4000 serisi yeni AMD Ryzen™ CPU'lara hazır hale getiren BIOS güncellemesini duyurdu.
AMD, 96 MB özel L3 ön belleğe sahip yeni Ryzen 7 5800X3D modelinde sistem performansını artırmak için AGESA 1.2.0.6b sürümünü yayınladı. Çoğu ASUS 500, 400, A320 ve X370 serisi anakart modelinde bu yeni AGESA sürümünü içeren BIOS güncellemeleri bulunuyor. Geriye kalan uyumlu modellerin tümü ise 25 Mart tarihinde ilgili BIOS güncellemesini alacak.
Bu gruptaki tüm diğer işlemciler, AGESA 1.2.0.6b sürümünü içeren önceki BIOS güncellemeleri sayesinde 400 ve 500 serisi ASUS anakartlar ile kullanılabilecek. Bu güncellemeler adresindeki ASUS Destek sitesinden indirilebiliyor. Önceki nesil ASUS anakartlar aşağıdaki tabloda yer alan işlemcilere destek verecek.
|
AMD Ryzen 7 5800X3D
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AMD Ryzen 7 5700X
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AMD Ryzen 5 5600
|
AMD Ryzen 5 5500
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AMD Ryzen 5 4600G
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AMD Ryzen 5 4500
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AMD Ryzen 5 4100
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Çıkış Tarihi
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ASUS 500 serisi anakartlar
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V
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V
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V
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V
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V
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V
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V
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Şimdi
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ASUS 400 serisi anakartlar
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V
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V
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V
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V
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V
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V
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V
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Şimdi
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ASUS X370 serisi anakartlar
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V*
*Resmi destek AMD güncellemelerine bağlıdır
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V
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X
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V
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V
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25 Mart
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ASUS A320 serisi anakartlar
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V*
*Resmi destek AMD güncellemelerine bağlıdır
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V
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V
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X
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V
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V
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V
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25 Mart
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