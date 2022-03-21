iOS 15.4 Güncellemesi, iPhone Pillerinde Soruna Yol Açıyor

Uygun bir iPhone modeline sahip olan kullanıcılar, şu anda iOS 15.4 güncellemesini indirip telefonlarına kurabiliyor ve yeni emojiler, Face ID'yi maske ile kullanmak gibi yeniliklerin keyfine varabiliyor. Ancak bazı kullanıcılar için bu güncelleme bir de sorunla beraber geliyor: Pil tüketimi.
Twitter ve Reddit'te durumlarını paylaşan bazı kullanıcılar telefonlarının pil ömrünün iOS 15.4 güncellemesinden sonra gözle görülür bir şekilde azaldığını söylüyor. Ancak görünen o ki, bu problem sadece bir grup kullanıcı için geçerli. Bir kısım kullanıcı ise herhangi bir problem yaşamadığını belirtiyor. Bu yüzden bu problem genel bir problem olarak görülmüyor.
Genelde Apple cep telefonların işletim sistemi güncellendiğinde pil ömrü bir önceki sürüme göre düşüyor. Apple şikayetler üzerine yaptığı açıklamada güncellemeden hemen sonra pil ömrünün değişebileceğini ancak 48 saat içinde sistem dengeye geleceğini, ondan sonra herhangi bir problem yaşanmayacağını belirtiyor.
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