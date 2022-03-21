iOS 15.4 Güncellemesi, iPhone Pillerinde Soruna Yol Açıyor

Bazı iPhone sahipleri, iOS 15.4 güncellemesinin pilleri çok çabuk bir şekilde tükettiğinden şikayetçi.

iOS15.4 güncellemesi, iPhone pillerini vurdu

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iOS 15.4 Güncellemesi, iPhone Pillerinde Soruna Yol Açıyor
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