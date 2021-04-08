ASUS, Anakartlarını Resizable BAR İçin Güncelledi

ASUS, 180'den fazla masaüstü anakartı için aygıt yazılımı güncellemelerinin yanı sıra NVIDIA® GeForce RTX™ 30 serisi GPU'ları için BIOS (VBIOS) güncellemeleri yayınladı. Yeni güncellemeler uyumlu sistemlerde Resizable BAR teknolojisinin kullanımına olanak veriyor. Modern bilgisayarlarda sıkça kullanılan PCI Express® genişleme yuvasının bir özelliği olan Resizable BAR, işlemci ile grafik işlemcinin daha verimli iletişim kurmasını sağlayarak belirli oyunlarda performansı artırıyor.
Lider anakart ve özel ekran kartı tedarikçisi ASUS, kendi özel NVIDIA GeForce RTX 30 serisi ürünlerinde bu heyecan verici özelliği kullanıma sunmak için iş ortaklarıyla birlikte bir çalışma yürütüyordu. Forza Horizon 4 gibi AAA sınıfı yapımlarda %12'den[1] fazla performans artışı elde edildiğini gösteren testlerin ardından ASUS bu özelliği mümkün olduğunca fazla müşterisine ulaştırmayı hedefliyor.
ASUS, uygun fiyatlı AMD® A520 ve Intel® H410 platformlarından üst seviye AMD TRX40 ve Intel X299 platformlarına kadar geniş bir ölçekte güncelleme yayınlayarak bu teknolojiyi tüm kullanıcılarına sunmaya kararlı olduğunu gösteriyor. NVIDIA GeForce RTX 30 serisi GPU'lar ile Resizable BAR özelliğini kullanmayı sağlayan aygıt yazılımı güncellemesi alan ASUS anakartların tam listesini ve bu özelliğin tüm avantajlarından yararlanmak için gereken minimum aygıt yazılımı sürümlerini bu bültenin sonunda bulabilirsiniz.
ASUS tarafından 3840 x 2160 çözünürlükte yapılan Forza Horizon 4 testlerinde ROG Strix GeForce RTX 3070 ekran kartı Resizable BAR kapalıyken ortalama 110,6 FPS, Resizable BAR açıkken ortalama 124,7 FPS elde etti. Net performans artışı %12,8 olarak kaydedildi.
isteyen ASUS; GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080 ve GeForce RTX 3090 modelleri için de BIOS (VBIOS) güncellemeleri yayınladı. Bugünden itibaren, bu ürünlere sahip olanlar kullanışlı destek sayfalarından ve birlikte gelen güncelleme aracından birkaç tıklamayla en son VBIOS sürümünü indirebilirler. ASUS GeForce RTX 3060 ekran kartı modelleri piyasaya çıktıklarında Resizable BAR desteği verdiklerinden bu özelliğin avantajlarından yararlanmak için VBIOS güncellemesine ihtiyaç duymuyor.
ASUS anakart yazılımını güncelleyip ayarlamayı son derece sade hale getiren bir arayüz sunuyor. Bu kullanımı kolay arayüz sayesinde, güncelleme kurulduktan sonra Resizable BAR ayarını kolayca yapmak mümkün. Müşteriler gerektiğinde ASUS İndirme Merkezi'ni ziyaret ederek anakartları ve ekran kartları için ihtiyaç duydukları güncellemeyi bulabilirler.
ASUS anakartların yazılımı üzerinden Resizable BAR özelliğini etkinleştirmek, ekran kartının VBIOS'unu güncellemek ve Resizable BAR işlevinin olup olmadığını doğrulamak için ASUS Edge Up sayfasındaki ayrıntılı kılavuza göz atabilirsiniz.
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