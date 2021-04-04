ASUS, Yeni LED Projektörü H1'i Duyurdu! İşte Özellikleri!

ASUS, 3000 lümen parlaklığındaki LED ışık kaynağıyla 200 inç (çapraz) boyutunda FHD görüntüler oluşturabilen H1 LED projektörü duyurdu. RGB LED ışık kaynağının yanı sıra %125 Rec. 709 ve sRGB renk gamlarıyla H1, geleneksel lambalı projektörlere kıyasla daha parlak, daha net ve daha doygun görüntüler sunabiliyor.
H1 oyunlarda son derece akıcı bir deneyim sunmak için 120 Hz'e varan yüksek yenileme hızına sahip. Projektör ayrıca Crestron RoomView Express ağ kontrol yazılımına destek veren bir LAN bağlantı noktası ve daha etkili multimedya sunumlar için 10 watt gücünde hoparlör gibi kullanışlı özellikler de taşıyor.
Uzun ömürlü LED ışık kaynağı ve olağanüstü parlaklık
ASUS H1'DE 3000 lümen parlaklığında bir LED ışık kaynağı bulunuyor. %125 Rec. 709 ve sRGB renk gamlarını sunan projektör parlak, canlı ve net (1920 x 1080) görüntüler yansıtıyor. Bu sayede dikkat çekici sunumlar yapmak, videoları ve filmleri sinema kalitesinde izlemek ve oyun atmosferinin içine kapılmak mümkün. LED ışık kaynağı 30.000 saate varan kullanım ömrüyle, 3000 saat kullanılabilen geleneksel lambalı projektörlerden 10 kat daha uzun ömürlü.
Yeni nesil eğlenceye hazır
ASUS H1, 200 inçe (çapraz) kadar FHD görüntüler oluşturabiliyor. H1 bu sayede ev eğlencesi için ideal bir çözüm haline geliyor. H1, filmler ve videoları için harika olmasının yanı sıra 120 Hz yüksek yenileme hızıyla inanılmaz boyutta ve 1080p çözünürlükte son derece akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. 10 watt gücündeki yerleşik hoparlörle birlikte izleme deneyimi tamamlanıyor. 1,2 kat zoom özelliği sayesinde de kullanıcılar görüntüleri optik olarak yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyor.
Evde ve ofiste harika
ASUS H1 kullanıcı dostu bağlantı seçeneklerine sahip. 4K içeriklere destek veren iki adet HDMI 2.0 bağlantı noktası, VGA bağlantısı, ses giriş ve çıkışı ve RS232 gibi bağlantı imkanlarının yanı sıra diğer cihazları şarj etmek için kullanılabilen 5 V / 1,5 A çıkışlı bir USB Type-A girişi de üründe yer alıyor. H1'de Crestron RoomView Express ile uyumlu bir RJ45 Ethernet bağlantı noktası bulunuyor. Bu yazılım ile aynı ağda bulunan 250 adet projektörü tek bir noktadan kontrol etmek mümkün. Bu da H1'i ofisler ve eğitim kurumları için ideal hale getiriyor.
Şık tasarımı ve verdiği birinci sınıf his ile H1, diğer taşınabilir projektörlerden çok farklı. Ev ve ofis dekorasyonlarına rahatlıkla uyum sağlayan H1'i tavana monte etmek veya bir masanın üzerine yerleştirmek mümkün. H1, kullanım kolaylığı sağlamak için küçük ve şık bir uzaktan kumandaya da sahip.
ASUS H1
|
Ekran
|
0,65 inç DLP
|
Işık kaynağı / ömrü (en fazla)
|
R/G/B LED, 30,000 – saat
|
Gerçek çözünürlük (yerleşik)
|
FHD 1920 x 1080
|
Maksimum giriş çözünürlüğü
|
3840 x 2160
|
Işık çıkışı (en fazla)
|
3000 lümen
|
Kontrast Oranı
|
800:1 (Tipik)
|
Renk alanı
|
%125 Rec.709 ve sRGB
|
Görüntü renkleri
|
1,07 milyar
|
Projeksiyon lensi
|
Atım oranı (@16:9)
|
1,3–1,56 kat, 100 inç @ 2,85 m
|
Projeksiyon mesafesi / boyutu
|
1,15–5,7 m / 40 inç – 200 inç
|
Projeksiyon Oranı
|
%83
|
Zoom oranı
|
1,2 kat
|
Odak
|
Manuel odak
|
Video Özellikleri
|
Resim modları
|
8 mod: Dinamik, Standart, Sinema, Manzara, Oyun, sRGB, Rec.709, Kullanıcı modu
|
Köşe düzeltme
|
Dikey kenar düzeltme (±40°)
|
Otomatik kenar düzeltme
|
Var (dikey)
|
En boy oranı
|
16:9 / 4:3/ 16:10/ Otomatik
|
Projektör yerleşimi
|
Masada öne doğruMasada arkaya doğruTavanda öne doğruTavanda arkaya doğru
|
HDCP Desteği
|
Evet, 2.2
|
3D desteği
|
Evet
|
Ses Özellikleri
|
Hoparlör
|
10 W Hoparlör
|
Sinyal Frekansı
|
Analog sinyal frekansı
|
15–101 kHz (Y) / 50–120 Hz (D)
|
Dijital sinyal frekansı
|
15-101 KHz (Y) / 24–120 Hz (D)
|
Güç
|
Güç açık (en fazla)
|
< 360 W
|
Güç kapalı modu
|
< 0,5 W
|
Gürültü Seviyesi
|
Akustik gürültü (en fazla)
|
32 dBA (standart mod), 28 dBA (sinema modu)
|
Bağlantı Seçenekleri
|
Sinyal Girişi
|
2 x HDMI 2.0
1 x VGA
|
Ses giriş / çıkışı
|
1 x 3,5 mm mini jak
|
Veri
|
1 x RS-232
1 x RJ-45
|
USB-A
|
7,5 W güç adaptörü
|
Mekanik Tasarım
|
Kasa renkleri
|
Siyah
|
IR alıcısı
|
2 (ön/üst)
|
Stant
|
Evet
|
Tavana montaj
|
Evet
|
Güvenlik
|
Kensington kilidi
|
Evet
|
Boyutlar
|
Fiziksel boyutlar (G x Y x D)
|
405 x 99 x 283 mm (ayak olmadan)
|
Ağırlık
|
Net ağırlık (yaklaşık)
|
5,7 kg
|
Brüt ağırlık (yaklaşık)
|
8,1 kg
|
Çalışma Sıcaklığı
|
--
|
0~40?
|
Çalışma Nem Oranı:
|
--
|
%10 ~ 90
|
Aksesuarlar
|
--
|
HDMI kablosu
Güç kablosu
Uzaktan Kumanda
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Garanti kartı
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