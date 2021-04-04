ASUS, Yeni LED Projektörü H1'i Duyurdu! İşte Özellikleri!

3000 lümen gücündeki FHD projektör, ev eğlencesi ve ofis kullanımı için parlak ve canlı görüntüler sunuyor.

ASUS, Yeni LED Projektörü H1'i Duyurdu!

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