Yeni İşlemci Raporu Yayınlandı: 4 Çekirdek Önde, 6 ve 8 Çekirdek Peşinde

Oyuncuların yakından tanıdığı bildiği Steam platformu, her ay düzenli olarak kullanıcıların sahip oldukları sistemler üzerinden donanım raporları hazırlıyor. Genellikle ekran kartı tarafından NVIDIA ve AMD arasındaki rekabete ışık tutması açısından önemli olan bu raporlar arasında, sektörü aydınlatacak sonuçlar da çıkıyor.
Steam'in yeni hazırladığı raporda, bu defa işlemcilerin durumu masaya yatırılmış. Hazırlanan rapora göre oyuncuların sahip olduğu donanımlar arasında halen 4 çekirdekli işlemciler baskın olsa da, artık 6 çekirdek ve 8 çekirdekli işlemcilere de önemli ölçüde geçiş başlamış durumda.
Hazırlanan rapora göre 4 çekirdekli işlemciler yüzde 40 oranla pazarda halen baskın oyuncu. 6 çekirdekli işlemciye sahip bilgisayarlar pazarın yüzde 30'unu oluştururken, 8 çekirdekli işlemciler ise yüzde 12'lik oranla henüz yolun başında.
Raporda, bir dönemin önemli işlemcileri arasında yer alan Dual Core olarak da bildiğimiz çift çekirdekli işlemcilerin de halen Steam kullanıcıları tarafından kullanıldığını görüyoruz. Pastada yüzde 13'lük payıyla bulunan çift çekirdekli işlemciler, bu pay ile 8 çekirdekli işlemcilerden bir adım daha öndeler. Elbette dönüşümün tamamlanması ve 6 ile 8 çekirdekli işlemcilerin Steam kullanıcıları tarafında varlıklarını artırmalarıyla zamanla kaybolacakları da aşikar.
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